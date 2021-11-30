Samsun'da 4 kilo bonzaiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun'da polisin takibi sonucu bir araçta 4 kilo 90 gram bonzai yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde durdurulan 1 araçta yapılan aramada 4 kilo 90 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi) ele geçirdi. Olayla ilgili araç içerisinde bulunan H.N., E.Ş., U.G. ve A.A. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.N. ve E.Ş. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, U.G. ve A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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