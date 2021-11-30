Kaymakam Zaman'dan halk eğitim kurslarına övgü

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kurslarda incelemelerde bulundu.

Gençlik Merkezinde 9 atölyede devam eden İngilizce, Kur'anı Kerim, el sanatları, kilim dokuma, ney, halk oyunları, piyano, bağlama ve drama etkinliklerinin yapıldığı atölyelerde incelemelerde bulunarak eğitmenler ve kursiyerlerle sohbet etti.

Gençlik Merkezinde pandemi kuralları çerçevesinde devam eden kursları Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan ile birlikte gezen Kaymakam Zaman, "Burada her kesime dokunan çalışmalar yapılıyor. Burada gönüllülük faaliyetleri var, beceri kazanma ve bu becerileri geliştirme imkanı var. Ayrıca eğlence, oyun, eğitim, yardımlaşma dayanışma faaliyetleri var, sevgi var, hoşgörü var. Tüm Alaçamlı gençlerimizi Gençlik Merkezimizde bulunan imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan da “Hafta içi ve hafta sonu açık bulunan merkezimizde katılımcı ve üyelerimiz tüm kurslarımızdan ücretsiz yararlanmaktadır. Tüm bunların dışında hemen her alanda devam eden gönüllü faaliyetlerimiz de sürdürülmektedir” şeklinde konuştu.

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