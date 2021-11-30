Uyuşturucu ticareti zanlıları jandarmadan kaçamadı

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ile yakalanan şahıslar, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Meşelitürkmenler Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen E.A. isimli şahıs takibe alındı. JASAT ekiplerce takibe alınan E.A.’nın, mahalleye motosiklet ile gelen A.D. ve Y.B. isimli şahıslara poşet içerisinde uyuşturucu madde verdiğini tespit etti. Şüpheliler takip edildiklerini anlayınca hareket halindeki motosikletten ellerinde içinde uyuşturucu bulunan poşeti çalılıkların içine atıp kaçmaya çalıştı. Yapılan takip sonucunda motosikletle kaçmaya çalışan A.D. ve Y.B. isimli şahıslar jandarma ekiplerince yakalandı. JASAT ekipleri de çalılık alana atılan içinde 500 gram esrar bulunan poşeti ele geçirdi. Ekiplerce E.A'nın evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adette ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.A., A.D. ve Y.B. jandarmada ki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Bafra Adliyesinde mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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