Define kazısında yakalanan 3 kişi gözaltında

Mustafa İNAN/SALIPAZARI (Samsun), (DHA) SAMSUN´da kaçak define arayan 3 kişi, kuyu kazarken jandarmaya tarafından yakalandı. Jeneratör, hilti, gaz maskesi gibi kazı aletleriyle yakalanan şüpheliler, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, Salıpazarı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Ekipler, Yayla Mahallesi´nde bir adreste izinsiz kazı yapıldığı istihbaratını aldı. Bölgeye giden ekipler, define arayan Ü.M. (63), Ş.A. (58) ve Ç.Y.´yi (55), kurdukları sistemle beraber kuyunun içinde yakaladı. Şüpheliler hakkında `2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na Muhalefet´ suçundan yasal işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Salıpazarı Mustafa İNAN
2021-11-30 21:23:32
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