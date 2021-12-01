Başkan Bulut: “OMÜ’nün desteği Samsun Kızılay’a güç katıyor”

– Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut ve yönetim kurulu üyeleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı ziyaret ederek kan bağışı organizasyonlarında OMÜ’ teşekkür verdiği destekten ötürü teşekkür belgesi takdim etti.

Ziyarette iki kurum arasındaki temas ve iş birliğinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi ele alınırken, Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, kentteki çalışmaları hakkında da bilgi verdi. OMÜ’nün desteğinin Samsun Kızılay’a güç kattığını vurgulayan Bulut, Kurupelit Yerleşkesi’nde devam eden kan bağışı kampanyası başta olmak üzere hayata geçirilmesi planlanan faaliyetlere dair fikir ve önerilerini paylaştı.

Kızılay’ın, kurulduğu tarihten bu yana Türkiye ve tüm insanlığa çok büyük hizmet ve katkılarda bulunduğunu kaydeden Rektör Ünal ise OMÜ’nün bütün imkânlarıyla Kuruma olan desteğini sürdüreceğini belirtti. Kan bağışının önemine işaret eden Rektör Ünal, Kızılay’ın kan temini ve tedarikinde Üniversite olarak aktif yer almaktan her zaman büyük bir mutluluk duyacaklarını ve bu uğurda kan bağışı bilincinin gelişmesi için daima inisiyatif alacaklarını dile getirdi.

Ziyaretin sonunda, Kızılay Samsun Şube Başkanı Bulut, OMÜ’nün kan bağışı konusundaki duyarlılığı ve katkıları için Rektör Ünal’a Kurumun plaketi ile teşekkür belgesini sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.