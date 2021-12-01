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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzinsiz kazı yapan 9 kişi gözaltına alındı

İHA

İzinsiz kazı yapan 9 kişi gözaltına alındı

– Samsun’da 3 ayrı olayda izinsiz kazı yapan 9 kişi gözaltına alındı, birçok suç unsuru da ele geçirildi.
Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma sonucunda; Canik, Kavak ve Salıpazarı ilçesinde ormanlık alanda izinsiz kazı yaptığı tespit edilen toplam 9 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin kazı esnasında kullandıkları 1 adet iş makinesi (kepçe), 2 adet jeneratör, 2 adet hilti, 14 adet çeşitli kazı malzemesi ve 50 metre makaralı halat ele geçirildi.
Valilik tarafından konularla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Suç ve suçlularla mücadelesi aralıksız devam eden jandarma ve emniyet birimlerimizin kaçak kazı yapan kişi veya kişilere yönelik çalışmaları kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

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