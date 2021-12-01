Dünya AIDS Günü nedeniyle uyarılarda bulunan Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Çağlar, “AIDS, HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) olarak kısaltılan virüsün neden olduğu bir hastalıktır. HIV virüsü bazı kişilerde vücudun bağışıklık sistemini zayıflatarak ağır enfeksiyonlar ve kanserlere yol açabilir” dedi.

HIV’i taşıyan (HIV pozitif veya HIV ile enfekte) bireylerin vücut sıvılarının aktarımıyla virüsün insandan insana bulaşabileceğini ifade eden VM Medical Park Samsun Hastanesi Üroloji Kliniği’nden Opr. Dr. Mustafa Çağlar, “Virüs, HIV pozitif bireylerin kan, sperm, vajina salgıları ve anne sütünde bulunur. HIV; virüs taşımayan bir kişinin vücuduna, damar yoluyla virüsle kirlenmiş bir şırınganın damara girmesi, anüs, rektum, vajina, penis, ağız, göz ve burun gibi organların mukozalarından ya da derideki kesik ve çatlaklardan girebilir” diye konuştu.



Korunma yöntemleri ile önlenebilir

HIV enfeksiyonunun korunma yöntemleri ile önlenebilir olmasının tedaviden çok daha etkili ve ucuz olduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Çağlar, “Gençler ve yetişkinler cinsellik konusunda aydınlatılmalı, korunma yolları hakkında bilgilendirilmelidir. Evlenmeden önce AIDS testi yaptırılmalı, asla ortak enjektör kullanılmamalı, cerrahi aletlerin temizliği ve sterilizasyonundan emin olunmalı ve uyuşturucuların zararları konusunda gençler eğitilmelidir” ifadelerini kullandı.

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