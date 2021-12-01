Hemoroit tedavisinde kesisiz, ağrısız yöntem

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, "Günümüz teknolojisinin getirdiği kolaylıklarla hemoroit tedavisi, kesisiz, ağrısız, kanamasız bir şekilde uygulanmaktadır" dedi.

Hemoroidin, vücudun makat bölgesindeki damarların birbirine dolanması, şişmesi sonucunda ortaya çıkan bir sağlık problemi olduğunu belirten Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, "Kadın, erkek demeden sıkça görülen sağlık problemlerinden biri olan halk arasında basur olarak tanımlanan hemoroit, kanama ve ağrıların düşük olduğu durumlarda yaşam tarzında yapılan değişiklikler ile kendiliğinden geçse de bazı vakalarda ise hastanın günlük hayatında büyük sorunlara yol açabiliyor” diye konuştu.

Belirtilerden bahseden Opr. Dr. Sedat Ocak, “Anüs etrafında ortaya çıkan şiddetli kaşıntı ve rahatsızlık hissi, ağrılı yumru veya şişlik, oturmakla birlikte artan ağrı, dışkıda kan gibi belirtilerle ortaya çıkan hemoroit, özellikle iş hayatında bazı problemlere yol açabiliyor. 20 yaşından önce nadiren görülen hastalık çoğunlukla 45 ila 65 yaş arasındaki kişilerde görülmektedir. Genellikle kişinin kronik kabızlık durumu ve tuvalette geçirdiği sürenin çok uzun olması gibi nedenlerden ötürü damarların şişmesine ve kan akışı problemlerinin başlamasına etken olmaktadır” şeklinde konuştu.

Hastalığın utanç olarak görülmemesi gerektiğini belirten Opr. Dr. Ocak, “Hastalar tarafından mahrem, ayıp ya da utanç kaynağı olarak görüldüğü için pek çok kişinin bu sağlık sorununun çözmesinin önüne geçiyor. Yapılan araştırmalara göre hemoroit yapısında büyüme ve sarkma yaşayan kişilerin yalnızca yüzde 4'ünün doktora rahatça başvurabildiği ifade ediliyor. Hemoroit (basur) problemini yaşayanların mutlaka bir sağlık kuruluşuna, çekinmeden başvurmasını ve detaylı bir muayeneden geçmesini tavsiye ediyoruz. Hemoroit tedavisinde ilaçlı tedavi ya da cerrahi tedavi gibi yöntemler yapılan değerlendirilmeden sonra uygulanmaktadır. Günümüzde artık teknolojinin de getirdiği kolaylıklarla kesisiz, ağrısız, kanamasız hemoroit tedavisi başarı ile yapılmaktadır" bilgilerini verdi.

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