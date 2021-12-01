Karadeniz’deki fırtınanın hızı belli oldu: 150,1 km’ye ulaştı En yüksek rüzgar hızı 150,1 km/saat ile Ordu’da kaydedildi

Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan fırtınada en yüksek rüzgar hızı saatte 150,1 km ile Ordu Çambaşı Kayak Merkezi’nde kaydedildi.

Türkiye’nin birçok noktasında ‘turuncu’ koduyla etkili olan rüzgar fırtınası Karadeniz’de de etkili oldu. Özellikle Ordu’da saatte 150 km’yi geçen rüzgar hızı kayıt altına alınırken, rüzgarın şiddeti Sinop’ta 139 km/saat, Kastamonu’da 118,4 km/saat, Samsun’da 97,9 km/saat, Çorum’da 97,9 km/saat ve Amasya’da 93,2 km/saati geçti.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verililerine göre bölgede en yüksek rüzgar hızı saatte 150,1 km ile Ordu Çambaşı Kayak Merkezi’nde kaydedildi. Sinop’ta en yüksek rüzgar hızı saatte 139 km ile şamandıra istasyonunda, Kastamonu’da en yüksek rüzgar hızı saatte 118,4 km ile Tosya’da, Samsun’da en yüksek rüzgar hızı saatte 97,9 ile Canik Kaşyayla’da, Çorum’da en yüksek rüzgar hızı saatte 97,9 km ile Mecitözü’nde ve Amasya’da en yüksek rüzgar hızı saatte 93,2 ile Taşova/Boraboy Orman bölgesinde kaydedildi.

Bölgede yaşanan fırtınada bazı vatandaşlar yaralanırken, binalarda, kamu mobilyalarında ve araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

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