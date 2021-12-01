Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Irak'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulundukları' şeklinde haklarında istihbari bilgiler bulunan Irak uyruklu 4 kişinin yakalanmasına yönelik İlkadım ilçesinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Irak uyruklu S.A.M.M., R.A.M.M., S.A.M.M. ve W.A.M.M. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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