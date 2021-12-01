Jandarmadan kış lastiği uygulaması

Samsun Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, yük ve yolcu taşıyan araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, jandarma sorumluluk bölgesinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı. Jandarma trafik ekipleri, kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur ve buzlanma gibi hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı düzenlenen denetimde, lastiklerin diş derinliği ölçüldü. Ekipler, sürücüleri trafik kuralları ve can güvenliği konusunda hem bilgilendirdi hem de hazırladıkları broşürleri dağıttı.

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