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Murzioğlu: “Asgari ücret 3 bin 500 ila 4 bin TL bandında olmalı”

İHA

Murzioğlu: “Asgari ücret 3 bin 500 ila 4 bin TL bandında olmalı”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Çalışanlarımız bizim ailemiz. Onların geçim refahı hepimizi ilgilendiriyor. Bu artışlar bize asgari ücretin en az 3 bin 500 ila 4 bin TL bandında olması gerektiğini işaret ediyor. Asgari ücret enflasyonun üzerinde arttırılmalıdır” dedi.
Samsun TSO Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

“Biz çok güçlü bir ülkeyiz”
Pandemiyle birlikte dünyanın olduğu gibi Türkiye’nin de zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, “Kriz yönetiminde bizim en büyük argümanımız birlik ve beraberliğimizdir. Biz çok güçlü bir ülkeyiz. Bu gücü sürdürülebilir kılmak, 2023 yılı hedeflerini aşmak bizim elimizde. Umudumuzu yitirmeden, çalışmaya gelecek nesillere iyi bir gelecek bırakmaya mecburuz. Bu bizim sorumluluğumuz” ifadelerini kullandı.
Murzioğlu konuşmasına şöyle devam etti:
“Çok uzun zamandır hepimizin gündemini pandemi ve etkileri meşgul ediyor. Pandemiyle mücadele yönetimi nedeniyle ekonomik olarak pek çok sektör büyük sıkıntılar yaşadı. Halen sonuçlarını görüyoruz. Bu sürecin belki de en az yıprananı sanayi sektörü oldu. Yüksek ihracat rakamları zikredebilir hale geldik. Sanayimiz büyüdü gözüyle bakıyoruz. 20202021 dönemi için ‘sanayici iyi kazandı’ gibi bir söylem var. Sanayicinin kazanması demek; yeni yatırım demek, yeni istihdam kapıları demek. Bugün geldiğimiz noktada sanayicinin üretim maliyetleri çok yükseldi. Enerji maliyetleri çok yüksek, hammadde maliyetleri yukarı yönlü ve çok değişken. Bir yıl önceki ürünün üretim maliyetiyle, bugün ürettiğimiz ürünün üretim maliyeti arasındaki makas giderek açılıyor. Aynı durum hizmet sektörü için de geçerli.”

“Asgari ücret enflasyonun üzerinde arttırılmalı"
Konuşmasında asgari ücret konusuna da değinen Murzioğlu, “Maaş artışlarını konuştuğumuz dönemdeyiz. Çalışanlarımız bizim ailemiz. Onların geçim refahı hepimizi ilgilendiriyor. Bu artışlar bize asgari ücretin en az 3 bin 500 ila 4 bin TL bandında olması gerektiğini işaret ediyor. Asgari ücret enflasyonun üzerinde arttırılmalıdır. Ama bununla birlikte, asgari ücrette vergi kaldırılmalı, gelir vergisi dilimleri yükseltilmeli, asgari ücret desteği artırılmalı, işletmelerin sürdürülebilirliği de zarar görmemeli, maliyetler düşürülmelidir. Ülke olarak çok sıkıntılı günler gördük, dersimizi iyi çalıştık. Kriz yönetiminde bizim en büyük argümanımız birlik ve beraberliğimizdir. Biz çok güçlü bir ülkeyiz. Bu gücü sürdürülebilir kılmak, 2023 yılı hedeflerini aşmak bizim elimizde. Umudumuzu yitirmeden, çalışmaya gelecek nesillere iyi bir gelecek bırakmaya mecburuz. Bu bizim sorumluluğumuz” şeklinde konuştu.
Meclis, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.

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