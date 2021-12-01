Yılport Samsunspor - Uşakspor: 4-0

Barış BUDANOĞLU/SAMSUN, (DHA) -
STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Güner Mumcu Taştan, Çağrıcan Pazarcıklı
YILPORT SAMSUNSPOR: Aykut, Hüseyin (Dk. 78 Atakan), Barış, Bah (Dk. 69 E. Hakan), Alaaddin, Çinari (Dk. 74 Emirhan), Berk, Semih (Dk. 74 Muhammet), Melih, Polat, Ali
UŞAKSPOR: Amir, Sertan, Berkay, İbrahim, Murad (Dk. 70 Alperen), Tayyib (Dk. 79 M.Kemal), Erol (Dk. 46 Noyan), C. Emir (Dk. 46 Enes), Berkay, Onurcan (Dk. 61 Resul), Fatih
GOLLER: Dk. 40 ve 87 Polat, Dk. 55 Ali, Dk. 71 Çinari (Yılport Samsunspor)
SARI KART: Bah (Yılport Samsunspor)
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Uşakspor´u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın gollerini 40 ve 87´nci dakikalarda Polat, 55´inci dakikada Ali, 71´inci dakikada da Çinari kaydetti.
9´uncu dakikada Çinari´nin kornerden ortasına yükselen Barış´ın kafası kaleci Amir´de kaldı.
17´nci dakikada Melih´in uzak mesafeden sert şutu, az farkla yandan auta gitti.
40´ıncı dakikada Hüseyin´in sol kanattan arka direğe ortasına sert vuran Polat´ın şutu ağlarla buluştu: 1-0.
44´üncü dakikada Berkay´ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası önünde topla buluşan Tayyib´in şutu auta çıktı.
55'inci dakikada derinlemesine pasa hareketlenen Polat´ın çevirdiği topta Ali´nin şutu ağlara gitti: 2-0.
66´ncı dakikada Bah´ın defanstan dönen şutuna topuna sert vuran Polat´ın şutu auta gitti.
71´inci dakikada Ali´nin pasında topu düzelterek vuran Çinari´nin şutu yakın direkten ağlarla buluştu: 3-0.
87´nci dakikada soldan topu içeri çevrilen topa dokunan Polat, kendinin ikinci, takımın dördüncü golünü kaydetti: 4-0.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yılport Samsunspor rakibini 4-0 mağlup etti.
DHA-Spor Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU, Gökhan İÇKİLLİ
2021-12-01 16:03:43
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