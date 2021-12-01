Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 4 - Uşak Spor: 0

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur müsabakasında evinde Uşak Spor ile karşılaşan Samsunspor, maçtan 40 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.



Maçtan dakikalar

9. dakikada Çinari’nin kullandığı kornere iyi yükselen Barış’ın kafa vuruşu kaleci Amir’de kaldı.

25. dakikada Polat’ın ceza sahasına kestiği orta savunmaya çarpıp direğin üstünden kornere çıktı.

35. dakikada İbrahim'in ortasına iyi vuran Tayyib'in şutu yandan auta çıktı.

40. dakikada Hüseyin'in soldan kestiği sert topa iyi dokunan Polat'ın şutu filelerle buluştu. 10

55. dakikada Polat'ın sağ kanattan pasına iyi dokunan Ali Kılıç'ın şutu filelerle buluştu. 20

63. dakikada Hüseyin'in soldan ortasına iyi yükselen Bah'ın kafa vuruşunu kaleci Amir çıkardı.

71. dakikada Ali'nin pasında Çinari topu boş kaleye yolladı. 30

87. dakikada Emir Hakan'ın pasında Polat Yaldır meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı. 40



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz xx, Güner Mutlu Taştan xx, Çağrıcan Pazarcıklı xx

Samsunspor: Aykut Özer xx, Alaaddin Okumuş xx, Barış Başdaş xx, Berk Taşkın xx, Melih Altıkulaç xxx, Hüseyin Öztürk xx (Atakan dk. 78 x), Semih Altıkulaç xx (Emirhan dk. 74 x), Erald Çinari xx (Muhammet dk. 74 x), Polat Yaldır xxxx, Ali Kılıç xxx, Elhadj Bah xx (Emir Hakan dk. 69 x)

Yedekler: Ali Taha

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Uşak Spor: Amir Güren x, Sertan Yiğenoğlu x, Erol Erdal x (Noyan dk. 46 x), Celal Emir x (Enes Olgun dk. 46 x), Berkay Özer x, Onurcan Güler x (Resul dk. 61 x), Berkay Samancı x, İbrahim Şirin x, Murad Han x (Alperen dk. 72 x), Tayyib Kanarya x (Mustafa Kemal dk. 79 x), Muhammed Fatih Kunat x

Yedekler: İbrahim Bağcı, Mete, Eray, Orçun, Tahir

Teknik Direktör: Veli Özdemir

Goller: Polat (dk. 40 ve 87), Ali Kılıç (dk. 55), Çinari (dk. 71) (Samsunspor)

Sarı kart: Bah (Samsunspor)

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