Maç sonucunu tahmin eden 5 taraftara formaları Başkan Demirtaş’tan

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, çekilişle Samsunspor’un Atatürk’lü imzalı formasının kazanan 5 talihliye hediyelerini verdi.

SamsunsporAdanaspor maçının skorunu tahmin eden talihliler, armalı formayı İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın elinden aldı. Geçen hafta kendi sahasında Adanaspor ile karşılaşan Samsunspor'un maç sonucunu “Ben bilirim diyorsan skoru tahmin et, formayı kazan” etkinliğine İlkadım Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden katılan taraftarlardan doğru skoru tahmin edenler arasından 5 kişi kura ile belirlendi. Yapılan çekiliş sonrası skoru doğru tahmin eden Arif Kaya, Aykut Çayır, Ümit Zafer Zengin, Kezban Toprak ve Şevket Gece adlı talihliler ödüllerine kavuştu.

Forma talihlilerini makamında kabul eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 5 kişiye Samsunspor’un yeni sezon formasını takdim etti. Samsunspor forma takdimi sonrası Başkan Demirtaş, forma kazanan şanslı taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



“Samsunspor’umuzun her zaman yanındayız”

Ödül töreni sonrası bir konuşma yapan Başkan Demirtaş, “Şehrimizin takımı Samsunspor’umuzun her zaman yanındayız. Süper Lig yolunda bu sene de takımımıza başarılar diliyoruz. Sosyal medya üzerinden yapılan yarışmaya katılan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyor, kazananları tebrik ediyorum” dedi.

