Canik’ten Sezai Karakoç’a vefa

Canik Belediye Meclisi’nin oybirliğiyle almış olduğu kararla Sezai Karakoç’un adı Canik Kültür Merkezi’ne verildi.

Canik Belediye Meclisi’nin Aralık ayı olağan toplantısında önemli bir karara imza atıldı. İlçede belediye tesisi olarak hizmet veren Canik Kültür Merkezi’nin adının geçtiğimiz ay vefat eden şair, yazar ve düşünce adamı Ahmet Sezai Karakoç’un adı verilmesine karar verildi. Canik Belediye Meclisi’nin oybirliğiyle aldığı kararla Canik Kültür Merkezi’nin adı “Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi” olarak değiştirildi.

Canik Belediye Meclisi’ne sunulan karar teklifinde Sezai Karakoç’u tanımlayan; “Büyük düşünür, kültür, sanat ve edebiyat adamı; herkesin yüreğinde özel bir yeri olan, Türk Edebiyatı’na eserleri ile yeni bir pencere açan usta şair ve yazar Ahmet Sezai Karakoç anısına” şeklindeki ifadeler dikkat çekti.



“Karakoç ortak değerimizdir”

Alınan karardan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Şiir ve düşünceleriyle insanlığa yol gösteren usta edebiyatçımız Sezai Karakoç’un adını yaşatmak ve bizden sonraki nesillere duyurmak amacıyla Meclis olarak böyle bir karar aldık. Merhum Karakoç, ülkemizin hemen her ferdi tarafından sevilen, saygı duyulan ortak bir değerdir. Onun eserlerini okuyan ya da dinleyen herkes mutlaka üstattan etkilenmiş, ilham almıştır. Fikirleri ve eserleriyle toplumlara öncülük eden O ve O’nun gibi nice değerli şahsiyetler ülkemizde ve dünyada hak ettikleri şekilde tanıtılmalı, anlatılmalı ve yaşatılmalıdır. Böyle önemli bir karara oybirliğiyle onay veren Canik Belediye Meclis üyelerimize hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

1933 yılında Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Sezai Karakoç’u, 16 Kasım 2021 tarihinde 88 yaşında vefat etmişti.

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