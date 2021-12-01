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Atakum’da Engelliler Günü’ne özel program Engeller sanat ve sporla aşılacak

İHA

Atakum’da Engelliler Günü’ne özel program Engeller sanat ve sporla aşılacak

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliği ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında "Herhangi bir aralıkta değil her zaman yanınızdayız" başlıklı panel ve şenlik programı gerçekleştirilecek.
Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliği ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında "Herhangi bir aralıkta değil, her zaman yanınızdayız" başlıklı panel ve şenlik programı gerçekleştirilecek. Program saat 10.00’da Atakum Yaşam Park’ta düzenlenecek sanat ve spor şenliği ile başlayacak. Saat 14.00’te Vedat Türkali Eğitim, Sanat ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek panel etkinliği olmak üzere iki bölüm halinde gerçekleştirilecek.

Sanattan spora renkli program
Programın Yaşam Park’ta düzenlenecek bölümünde ilk olarak Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Cumhuriyet Bando Takımı gösteri sunacak. Günün önemine dair şiir okuma ve empati etkinliği ile engelli yaşamlara dikkat çekilecek. Engelli bireylerin sanatsal yeteneklerini gözler önüne seren resim sergisinin de yer alacağı etkinlikte masa tenisi, boccia ve badmintondan oluşan spor müsabakaları izleyicilere heyecanlı anlar yaşatacak. Tekerlekli sandalye dans sporunda önemli başarılara imza atan Gizem Sarıgöl’ün dans gösterisini halk müziği sanatçısı Tahsin Özcan ve müzisyen Atakan Karadeniz tarafından verilen müzik şöleni takip ederken; Atakum Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından program sona erecek.

Engellerin aşılması için konuşacaklar
Vedat Türkali Eğitim, Sanat ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek panel bölümünde ise engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı sorunlar ve toplumsal yaşama tam katılımı için yapılan çalışmalar hakkında Televizyon program yapımcısı Mete Kahraman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul Akademisi Müdürü Dr. Osman Kalyoncu, bir özel rehabilitasyon merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Aytek Çakmak önemli bilgiler verecek.

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