92 yaşındaki şemsiye tamircisinin azmi Samsun'un tek şemsiye tamircisi şemsiyelere ikinci baharı yaşatıyor

Samsun’da çalışma azmiyle takdir toplayan 92 yaşındaki şemsiye tamircisi dur durak bilmiyor.

“Vatandaşın işi görülsün diye uğraşırım. Kahve köşelerinde boş laflar yapmam” diyen Dursun Yıldız, israf yapılmaması çağrısında bulunuyor.

Samsun’un tek şemsiye tamircisi 92 yaşındaki Dursun Yıldız, çalışkanlığıyla öne çıkıyor. Geçmişteki sıkıntıları görüp geçirdiğini belirten Yıldız eldekinin kıymetini bilmeyi öğütlüyor.

“Bizim çoraplarımızı annelerimiz yamardı. Şimdi sokağa yeni ayakkabı atılıyor. İsraf çok. Kıymet takdir edilmiyor” diyen Yıldız, “Vatanımız sallanıyor. Milletimiz aşırı yolda. Devletimizden yana olmalıyız. Devlet bizim için mücadele ediyor” sözleriyle bugünlere sitem ediyor.

Zaman, insan ve eşyaya milli servet gözüyle bakan Yıldız, yaptıklarıyla bunun timsali oluyor. Eski şemsiyeleri geri kazandırıyor, yaşına rağmen vatandaş için çabalıyor. Yıldız, “Ben sabahın köründe geliyorum buraya. Bu vatandaşın işi görülsün diye uğraşırım. Kahve köşelerinde boş laflar yapmam” diyor.

İşlerinin her daim çok olduğunu belirten Yıldız, kaliteli şemsiyeleri tamir ettiğini, kalitesiz olanları ise yine bozulacağı vatandaşın parası boşa gideceği için tamir etmediğini dile getirdi.

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