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Yüz gençleştirme ameliyatlarına rağbet arttı: 20 yıl önceye dönüş Yılların izlerini silmek isteyen kişiler yüz gençleştirme ameliyatı oluyor

İHA

Yüz gençleştirme ameliyatlarına rağbet arttı: 20 yıl önceye dönüş Yılların izlerini silmek isteyen kişiler yüz gençleştirme ameliyatı oluyor

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, güzellik algısının toplumda baskın olmaya başladığını belirterek, “Günümüzde yüz gerdirme ameliyatları çok sık müracaat edinilen konulardan bir tanesi oldu. Kişiler bundan 20 yıl önceki fotoğraflarındaki kendilerine dönebilmeleri için plastik cerrahlara müracaat ediyorlar” dedi.
Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, yüz gerdirme ameliyatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 'Güzel olan insanların daha kolay iş veya eş bulduğu' gibi inançların ortaya çıktığını ifade eden Akbaş, "Günümüzde yüz gerdirme ameliyatları çok sık müracaat edinilen konulardan bir tanesi oldu. Burun estetiği, saç ekimi, kadınlarda doğumdan sonra göğüslerde küçülme, büyümeler meydana gelmeler, bunların ameliyatları yapılıyor ama günümüzde özellikle yüz gerdirme ameliyatları çok rağbet görmeye başladı. Bunun birkaç tane sebebi var: Birincisi özellikle güzellik algısının toplumda baskın olmaya başlamasıdır. 'Güzel olan insanların daha kolay iş bulduğu, daha kolay eş bulabildiği' gibi bir takım doğru olmaması gereken inançlar ortaya çıktı. Maalesef ki bunu destekleyen örnekler hayatta da görüldüğünde insanlar kendilerini daha genç göstermek için plastik cerrahlara gelmeye başladılar. Bunun bir başka bir sebebi ise ortalama yaşam süresinin uzamasıdır. Daha uzun süre yaşamak demek daha çok yer çekimine maruz kalmamız, stres faktörlerine maruz kalmamız ve yüzümüzün yaşlanması demektir. 50 yıl öncesine göre ekonomik koşulların daha iyi olması insanların yaşadıkları süreç içerisinde daha güzel, daha genç, daha çekici kalma arzusunu da körüklemektedir. Bu nedenle başta kadınlar olmak üzere erkekler de eski gençlik günlerine, bundan 20 yıl önceki fotoğraflarındaki hallerine dönebilmeleri için plastik cerrahlara müracaat ediyorlar. Tabii, bunun da bir sınırı var. Yaşlanmış bir yüzü tekrar genç hale getirmek mümkün. Gerçekçi beklentiler olmak koşuluyla bunlar yapılabilir” diye konuştu.

“Geçmişin izlerini silmek isteyenler estetik cerrahlara gidiyor”
İnsanların genç olmak istediğini belirten Akbaş, "Bunlardan bir tanesi evlilik, özel hayatlarıyla ilgilidir. Günümüzde bazen kadınlar kendilerinde daha genç erkeklerle sosyal medya ağlarında veya başka ortamlarda tanışarak evliliğe giden yolda ilerlemeye başlıyorlar. Bu durumda ameliyat ile onun yaşına yaklaşma arzusu doğuruyor. Erkek 60 yaşında, kadın 30 yaşında evlilik düşünüyor ama bu aradaki makas çok büyük olduğu için erkek daha genç gözükmek amacıyla yüz gençleştirme ameliyatı olmak amacıyla bizlere başvuruyor. Bir diğeri ise boşanmış insanlardaki yüz gençleştirme talebidir. Kadın veya erkek boşandığında eski yılların hatıraları ve izlerinden kurtulmak istiyorlar. Yeni bir hayata başlamak istiyorlar. Yüz gençleştirme ameliyatları gerçekten önceki yıllara göre çok fazla sayıda artmış durumda. Toplumun bir de güzel olmaya, yakışıklığı olmaya verdiği değerler var. Şunu da biliyoruz ki daha genç kadın veya erkek bir iş başvurusu yaptığında aynı özelliklere sahip olmayan aynı yaştaki insanlara göre daha kolay bir pozisyon elde etme durumuna sahip olabiliyorlar. Bilimsel çalışmalar da bunu destekliyor. Günümüzde plastik cerrahinin geldiği nokta gelişmeler öyle bir noktaya gelmiş ki insanları ameliyatla olduğundan çok daha genç, olduğundan çok daha güzel hale getirmek mümkün olabilmektedir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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