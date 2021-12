Vali Dağlı: “Su potansiyelimizi etkili ve verimli kullanmalıyız"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Türkiye’deki su potansiyelini etkili ve verimli kullanmanın her bir vatandaşın temel sorumluluğu olduğunu söyledi.

Kızılırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı, Vali Zülkif Dağlı’nın başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluş yöneticilerinin katılımıyla video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Kızılırmak’ın 1.151 km uzunluğu ile Türkiye sınırları içerisindeki en uzun nehir olduğunu ve yıllık su hacminin 5,5 milyar m3 olan Kızılırmak havzasının 3 milyon 528 bin 800 hektarlık bölümünün ovalık alan niteliği taşıdığını belirten Vali Dağlı, “Nehir, geçmişten günümüze dek Anadolu insanının su kaynağı olarak kullanılmış ve geçiş yaptığı birçok şehrin can damarını oluşturmuştur. Günümüzde de geçtiği noktalarda sağladığı verimli topraklarla değerini korumakta ayrıca ülkenin enerji kaynağı olarak da kullanılmaktadır. Havza içerisindeki suyumuzu daha iyi yönetebilmek, verimli kullanmak ve kirletici unsurlarla mücadele etmek en temel amacımızdır. İlgili kurumlar olarak bugünümüz ve geleceğimiz için hep birlikte gerekli çalışmaları büyük bir titizlikle yürütmeliyiz. Bunun yanında ülkemizdeki su potansiyelini etkili ve verimli kullanmak her bir vatandaşımızın temel sorumluluğudur" dedi.

