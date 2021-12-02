Fuat Çapa: “Devreyi ilk 6 içinde bitirmek istiyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fuat Çapa: “Devreyi ilk 6 içinde bitirmek istiyoruz"

İHA

Fuat Çapa: “Devreyi ilk 6 içinde bitirmek istiyoruz"

– Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “İlk devre sonunda ilk 6 içerisinde olmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirirsek başarılı bir ilk devre geçirdiğimizi söyleyebilirim” dedi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Son 3 lig maçından 7 puan çıkardıklarını ve devreyi en iyi şekilde kapatmak istediklerinin altını çizen Çapa, antrenman sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

“Devreye ilk 6’da girersek başarılı bir devre geçirdik diyebiliriz”
Hedeflerin ilk yarıyı playoff potasında bitirmek olduğunu ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Devreye kadar 5 maç var. Bu maçlara maç maç bakmak lazım. 15 puanın hepsini almak istiyoruz ama rakiplerimiz de bu puanları almak istiyor. Bu gayet normal. Rakipler 5 maçın 3 tanesini alıp, 2 tanesini kaybetmek istemez. Herkes her maçta galip gelmek ister. Biz geriden geliyoruz. Bunu unutmamak lazım. Rakiplerden daha çok mücadele etmemiz ve istememiz gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz. Önemli olan ilk devre sonunda ilk 6 içerisinde olmak. Bunu gerçekleştirirsek başarılı bir ilk devre geçirdiğimizi söyleyebilirim” diye konuştu.

“Fiziksel olarak olması gereken yerde değiliz”
Takımın fiziksel seviyesini yukarı çıkarmak için uğraş verdiklerine değinen Fuat Çapa, “Fiziksel olarak hala olması gereken seviyede değiliz. Bunun için de idmanları ona göre planlıyoruz. Çok fazla yükleme oyuncuların sakatlanmasına neden oluyor. Bu yüzden de bunu engellemeye çalışıyoruz. Hafta içi ve dışı maçlar oynadık. Önümüzdeki hafta da 8 günde 3 maç oynayacağız. Amacımız, mevcut olan kadroyu sakatsız bir şekilde o karşılaşmalara hazırlamak. Şu anda futbolcuların fiziksel olarak hazır olması da mümkün değil. Sezon başı hazırlık geçirmeyen oyuncular, sakatlıktan dönen oyuncular, tekrar sakatlanıp dönen oyuncu sayısı biraz fazla. Onları bahane göstermeye ya da odaklanmaya gerek yok. Mevcut olan şartlar içerisinde en iyisini nasıl yaparız ona odaklanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de az sakat vererek, bu devreyi tamamlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Sahada oynamayan futbolcuya bile ‘değiştir’ diye bağırıyorlar”
Bazı taraftarların futbolculara aşırı tepki gösterdiğini, sahada olmayan oyuncuların bile oyundan çıkartılmasının söylendiğini belirten Çapa, “İyi sonuç alınca moraller düzeliyor. Özgüven açısından da olumlu yansıyor. Önce takım olmamız lazım ki iyi sonuçlar alalım. Antalya kampında ilk adımları attık. Ondan sonraki süreçte de her geçen gün adım atıyoruz. Hedeflere ulaşmak istiyorsanız bu hedefleri takım halinde yapmanız gerekiyor. Şehrin de bu hedeflere inanması gerekiyor. Eleştirmek ve mevcut oyuncuları hedef göstermek bize hiçbir şey kazandırmaz. Elimizde olan oyuncu grubumuz bu. Bu kadro ile en iyini yapmaya çalışacağız. Bu oyuncular bizim. Belki 1 maçta kötü oynayan oyuncu bir sonraki maçta daha iyi oynayacaktır. Verilen bazı ani tepkiler bu anlamda üzücü. Bunu düzeltirsek futbolcular da taraftarlar da daha mutlu olacaklardır. Dün sahada olmayan arkadaşlara bile değiştir diyerek ismini telaşa yapıyorlar. Bu kadar önyargılı olmamak gerekiyor. Bu oyuncular bizim ve bu oyuncularla başarıya gideceğiz” ifadelerini kullandı.

“Dışarıdan oyuncu almanın imkansız olduğu bir ortama doğru gidiyoruz”
Ekonomik şartlar dolayısıyla dış transferin imkansız hale gelebileceğine de vurgu yapan Fuat Çapa, şunları söyledi:
“Hedefler kalıcı olursa sonrası için çok güzel olur. Ekonomik şartların nerelerde olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Dışarıdan oyuncu almanın neredeyse imkansız olduğu bir ortama doğru gidiyoruz. Kendi kaynağımızda bir şeyler üretmemiz gerekiyor. Burada da bir önceki kupa maçında genç oyunculardan Berk Taşkın ve Yunus Emre Çift ön plana çıkmıştı. Yunus ve Berk ondan sonra A takımda oynamaya başladı. Uşak Spor maçında da birkaç genç futbolcumuz beklentimizin üzerinde performans ve gelişim gösterdi. Onlar da gelecek haftalarda A Takımda süre alacaklardır. Doğru zamanda gençlere şans vermek ve onları kalıcı kılmak bizim için en önemli şeydir. İlk itibar çok önemli. Oyunculara doğru zamanda şans verirsek oyuncular ve Samsunspor için daha iyi olacak.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Dağlı: “Su potansiyelimizi etkili ve verimli kullanmalıyız"
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Su potansiyelimizi etkili ve verimli ...
Yüz gençleştirme ameliyatlarına rağbet arttı: 20 yıl önceye dönüş Yılların izlerini silmek isteyen kişiler yüz gençleştirme ameliyatı oluyor
YEREL HABERLER Yüz gençleştirme ameliyatlarına rağbet arttı: 20 yıl ...
Bu terapi ile insanlar kötü anılarından kurtuluyor
YEREL HABERLER Bu terapi ile insanlar kötü anılarından kurtuluyor
İskeleden düşen 2 işçi yaralandı
YEREL HABERLER İskeleden düşen 2 işçi yaralandı
92 yaşındaki şemsiye tamircisinin azmi Samsun'un tek şemsiye tamircisi şemsiyelere ikinci baharı yaşatıyor
YEREL HABERLER 92 yaşındaki şemsiye tamircisinin azmi Samsun'un tek ...
Samsun Emniyeti suç ve suçluya göz açtırılmadı
YEREL HABERLER Samsun Emniyeti suç ve suçluya göz açtırılmadı
İlkadım Belediyesi 'Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'ne üye oluyor İlkadım Belediye Meclisi Azerbaycan şehitlerini andı
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi 'Uluslararası Tarım Şehirleri ...
“Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak” deyimi gerçek oldu
YEREL HABERLER “Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak” deyimi gerçek ...
Taştan sanat eserine 20 milyon ciro
YEREL HABERLER Taştan sanat eserine 20 milyon ciro
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına ...
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Başkan Deveci: “Kadının olduğu yerde mücadele olur”
YEREL HABERLER Başkan Deveci: “Kadının olduğu yerde mücadele olur”
Atakum’da Engelliler Günü’ne özel program Engeller sanat ve sporla aşılacak
YEREL HABERLER Atakum’da Engelliler Günü’ne özel program Engeller ...
Canik’ten Sezai Karakoç’a vefa
YEREL HABERLER Canik’ten Sezai Karakoç’a vefa
Maç sonucunu tahmin eden 5 taraftara formaları Başkan Demirtaş’tan
YEREL HABERLER Maç sonucunu tahmin eden 5 taraftara formaları Başkan ...
Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 4 - Uşak Spor: 0
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 4 - Uşak Spor: 0
Yılport Samsunspor - Uşakspor: 4-0
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Uşakspor: 4-0
Yılport Samsunspor - Uşakspor: 4-0
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Uşakspor: 4-0
Samsun'da marketlerde ‘fahiş fiyat’ denetimi: 60 iş yerine ceza
YEREL HABERLER Samsun'da marketlerde ‘fahiş fiyat’ denetimi: 60 iş ...
Türkiye’nin ilk 'Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi' açılışa gün sayıyor Müzede Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan cerrahi aletler de yer alıyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk 'Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi' ...
OMÜ şampiyonlarını ağırladı
YEREL HABERLER OMÜ şampiyonlarını ağırladı
‘Gelecek 10 yılda 7,7 milyon kişi HIV’den ölebilir’
YEREL HABERLER ‘Gelecek 10 yılda 7,7 milyon kişi HIV’den ölebilir’
Murzioğlu: “Asgari ücret 3 bin 500 ila 4 bin TL bandında olmalı”
YEREL HABERLER Murzioğlu: “Asgari ücret 3 bin 500 ila 4 bin TL ...
Jandarmadan kış lastiği uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan kış lastiği uygulaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.