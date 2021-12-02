Başkan Demir ile Başkan Demirtaş Samsun'da yapılacak projeleri değerlendirdi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun'da yapılacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a nezaket ziyaretinde bulundu. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i makamında ağırladı. Başkan Demirtaş, “Başkanımızı belediyemizde misafir etmekten büyük mutluluk duyduk. Bu vesile ile ilçemizin değerine değer katan projelerimizi değerlendirme fırsatı da bulduk. Nazik ziyaretleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e teşekkür ediyorum” dedi.



“Samsun daha güzel hedeflere hazır”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş ile şehrimiz için projelendirilen çalışmaları ve güncel konuları değerlendirdik. Samimi ev sahipliği için kendisine teşekkür ediyorum. Samsun daha güzel hedeflere hazır inşallah” diye konuştu.

Akabinde bir dizi ziyaret için Samsun’a gelen Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar’a eşlik eden Belediye Meclis Üyesi Hayri Atmaca ve beraberindeki heyeti makamında misafir eden Başkan Demirtaş, “Alaçam çok güzel bir İlçe. Karşılıklı istiareler içinde şehrimiz için yerel yönetimlere destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

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