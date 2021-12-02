Çarşamba’da kaza: 1 yaralı

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ÇarşambaAyvacık karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayvacık yolu üzerinde seyir halinde ilerleyen Adem A. yönetimindeki 34 BTT 105 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, önce yol kenarında bulunan yön tabelasına ardından da Mustafa A. yönetimindeki 34 DUA 808 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Adem A. yaralandı.

Kazazede, 112 acil ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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