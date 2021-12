Samsun’da dikiş kursiyerleri el emeği ürünleri LÖSAM’a bağışladı

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yıldıray Çınar Kültür Merkezi’nde kıyafet dikişi kursu alan 20 kursiyer açılacak hayır çarşısında satılarak lösemili çocuklar yararına kullanılacak el emeği ürünler üreterek Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği’ne (LÖSAM) bağışladı.

Dikilen kıyafetleri almak ve dikiş kursu öğrencilerine yerinde teşekkür etmek için Yıldıray Çınar Kültür Merkezi’ne ziyarette bulunan LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi Sema Danışmaz, ”Bu projede ürettiğiniz ürünler onlar için tedavi gördükleri odalarında birer sevinç kaynağı olacak. Bu sebepten ötürü usta öğretici Betül Erdin hocanın nezdinde siz değerli kursiyerlerine, İlkadım Belediyesi’ne ve Halk Eğitim Merkezine katkılarından dolayı şükranlarımı iletiyorum” dedi.



“20 kursiyerimle her zaman destek olacağız”

İlkadım Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi’nin sosyal sorumluluk projelerini çok önemsediğini, lösemili çocukların tedavisinde ve seslerinin duyulmasında gelecek süreçte de bütün imkanlarını sunacağını, her zaman katkı sağlayacaklarını dile getiren Usta Öğretici Betül Erden, ”Başarılı bir kurs süreci geçiriyoruz. Özellikle ev hanımlarımızın el emeği göz nuru ürünleri kazanca dönüştürüyoruz. Lösemili çocuklarımızın verdikleri mücadelenin farkındayız. Bu kursta ortaya çıkan ürünlerin lösemili çocuklara ulaştırılmasından da ayrı bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Kursumuza destek veren Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’a kursta yoğun gayret gösteren kursiyerlerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Motivasyonlarına büyük katkı ve sevinç sağlayacak”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, sosyal projelere verdikleri öneme değindi. Lösemili çocukların her zaman yanında olduklarını dile getiren Başkan Demirtaş, “Ben bu konuda ailelerimizin her türlü ihtiyaçlarına yardım eli uzatan LÖSAM’a teşekkür ediyorum. LÖSAM gibi lösemiyle mücadele eden derneklerimize destek olalım. Çünkü çocuklarımız bizim umut ışığımız, bizler de büyükler olarak onların yaşamlarının yeşermesine katkı sağlayalım. Onların mücadelesine ortak olmak son derece önemli. Burada elde edilen gelir onların moral ve motivasyonuna büyük katkı sağlanacak. Ben emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.