Samsun'da silahla bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun'da silahlı saldırıda bir kişiyi yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan D.B.A. (27) sağ bacağının 3 yerinden yaralandı. Yaralı şahıs, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırı olayına karıştıkları iddia edilen 2 kişi kaçtı. Yaralı D.B.A., önceden tanıdığı B.D.'nin kendisini konuşmak için olay yerine çağırdığını ve tanımadığı 2 kişinin silahla ateş edip kaçtığını söyledi. Polis olayla ilgili U.G. ve P.P.'yi gözaltına aldı. P.P. 17 yaşında olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri U.G.'yi, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de P.P.'yi bugün Samsun Adliyesine sevk etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, P.P. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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