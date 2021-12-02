Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, lise öğrencilerinin sorularını cevaplandırarak, "Bu gençlik dünyaya yön verecek" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın belediyenin Youtube kanalında vatandaşın yönelttiği soruları yanıtladığı ‘Başkana SoruYorum’ adlı program bu hafta Canik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti. Başkan İbrahim Sandıkçı, moderatörlüğünü Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar’ın üstlendiği programda öğrencilerin sorularını yanıtladı. Yaklaşık bir buçuk saat süren programda eğitimden sosyal hayata, ekonomiden sanata kadar çok farklı konular yer aldı.



“Gençlerle bir araya gelmek çok güzel”

Program vesilesiyle gençlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrencilerin diledikleri konuda soru sorabileceklerini ifade etti. "Gelecekte bu makamlarda sizler bulunacaksınız” diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, gençlerden çok şey beklediğini ifade etti. Başkan Sandıkçı, “Bu gençlik dünyaya yön verecek nesildir. Sadece milletimiz değil tüm dünya sizden çok şey bekliyor” diye konuştu.



“Başkana SoruYorum programı nasıl başladı?”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Başkana SoruYorum programına nasıl başlama kararı aldınız?” sorusunu şu şekilde cevapladı: “Sizlerle kısa sürede daha iyi iletişim kurmak için bu programı başlattık. Sizlerle daha iyi diyalog kurarak etkileşim halinde olmayı amaçladık. İnsanlara hizmet etmek için buradayız. Bu dijital ortamı kullanarak onlara daha kolay ulaşabileceğimizi düşündük. Ve böyle bir program yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.



“En iyi olmaya çalışın"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 11 ve 12’inci sınıf öğrencilerinin katıldığı programda onlara başarılı olmaları konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. Gençlerle ilgili çalışmalara çok önem verdiklerini belirten Başkan Sandıkçı, öğrencilere Canik Belediyesi’nde kendi branşlarında staj yapma imkânı bulabileceklerini ifade etti. Başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğini hatırlatan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Sosyal medyada harcayacağınız zamanı kendinizi yetiştirmek için harcayın. Alanınızda en iyi olmaya gayret edin" diyerek konuşmasını sonlandırdı. Program sonunda öğrencilere çekilişle hediye takdim eden Başkan İbrahim Sandıkçı, birlikte fotoğraf çektirerek tüm katılımcılara gösterdikleri yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

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