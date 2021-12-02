Direksiyonu kilitlenen otomobil takla attı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da direksiyona kilitlenen otomobil takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerine saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurullah B. (29) idaresindeki 55 RC 758 otomobil direksiyon kilitlenince refüjdeki bariyere çarpıp sürüklenerek yol ortasına takla atıp ters döndü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.