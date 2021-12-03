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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yurt dışından gelen gebe Covid hastası Samsun'da tedavi oldu

İHA

Yurt dışından gelen gebe Covid hastası Samsun'da tedavi oldu

Ciddi solunum yetmezliği ile mücadele eden ve aynı zamanda gebe olan Gürcistan uyruklu Rusudan Beridze (38), korona virüs tedavisi olmak için Samsun'u seçti. Yaptığı tedaviyle bebeğin ve annesinin hayata tutunmasını sağlayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "38 yaşındaki yabancı uyruklu gebe hastamız tedavi için ülkemize geldi. Uyguladığımız tedavi sonrasında başarıyla bebeğini dünyaya getirttik. Hem bebeği hem de annesini sağlıkla ülkelerine yolladık" dedi.
Gürcistan uyruklu Rusudan Beridze, korona virüs tedavisi görmek için VM Medical Park Samsun Hastanesi’ne başvurdu. Hasta Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya tarafından uygulanan tedavi yöntemi ile hasta şifa buldu. Türkiye'nin tedavi konusunda en şanslı ülke olduğunu belirten Prof. Dr. Özkaya, "Ülkemiz tedavi konusunda en şanslı ülke, çünkü hastalarımızın hepsi hastaneye ve tedaviye kolayca ulaşabiliyor. Ciddi solunum yetmezliği gelişen 38 yaşındaki Gürcistan uyruklu gebe hastamız da tedavi için ülkemize geldi. Yaptığımız tedavi ile bebeğini dünyaya getirttik. Hem bebeği hem kendi sağlıkla ülkelerine yolladık" diye konuştu.

"Covid 19 tedavi rehberi değişiyor"
İlaçlar ve tedavi yöntemi hakkında bilgiler de paylaşan Prof. Dr. Özkaya, "Tedavide laboratuvar ortamında Covid19 virüsüne etkili olduğunu bildiğimiz elimizde sınırlı sayıda ilaç vardı. Ancak vakaların bu kadar çok olması, pandeminin bitmemesi ve virüsün hala ölümcül etkisinin devam etmesi nedeni ile bu ilaçların temininde sorunlar olabiliyor. Mutasyon ile virüsün tedaviye cevabının da azaldığını da göz önünde bulundurursak, bu hastalıkta tek güvencemizin aşı olduğunu söylemek istiyoruz. Tedavide etkili olduğu belirtilen molnupiravir, montelukast gibi ilaçların enfekte insanlarda olumlu sonuçlar verdiğini gördük" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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