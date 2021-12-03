'6 yıllık cami bakımsızlıktan dökülüyor' tepkisi



Barış BUDANOĞLU- Mustafa İNAN/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da 6 yıl önce inşa edilen Söğütlübahçe Camisi'nin kubbesindeki mermerler döküldü, rutubet nedeniyle duvarları çürümeye ve çatısından su sızmaya başladı. Çay Mahallesi Muhtarı Kadir Demirbaş, "Mahallemizde görünümüyle bizi üzen caminin tadilata alınmasını istiyoruz" dedi.

İlkadım ilçesi Çay Mahallesi'nde 6 yıl önce yapılan Söğütlübahçe Camisi'nin duvarları, rutubet nedeniyle çürümeye başladı. Bakımsızlıktan, kubbesindeki mermerlerin döküldüğü caminin ısıtma sistemi de yağmurda sızan sudan dolayı arızalandı. Mahalleli, bitişiğindeki Kuran kursuna kaydolan hafız adaylarının da kötü koşullar nedeniyle ayrıldığını belirterek, caminin bakıma alınmasını istiyor.

'YAPILDIĞINDAN BERİ SIKINTILAR BİTMİYOR'

Çay Mahallesi Muhtarı Kadir Demirbaş, "Cami yapıldığından beri sıkıntıları bitmiyor. Burada hanımlar Kur'an kursuna geliyor. Yaklaşık 20 kişiden fazla kayıt yapan oldu ama kursa ayrılan bölüm sağlıklı olmadığı için 6-7 kişi eğitimlere geliyor. Mahallemizde böyle bir caminin olması beni çok üzüyor. Caminin içi de şu an buz gibi, ısıtması yok. Yazın sıcaktan, kışın soğuktan kimse camiye gelmiyor. Caminin bir an önce tadilattan geçirilmesini istiyoruz" dedi.

'KURSA KAYDOLAN 1-2 GÜN SONRA BIRAKIYOR'

Kuran kursuna gelen Saliha Sarıoğlu, "Biz dini bilgilerimizi almak için uğraşıyoruz. Burası derneğe ait bir yer ve onlar da ilgilenmiyor. Diyanet de bir şey yapamıyor. Duvarlardan sular sızıyor. Kuran kursu için daha iyi bir yer tahsis etmelerini beklerdik. Biz yaklaşık 2 aydır buradayız. Fakat buraya kaydolan 1-2 gün geldikten sonra bırakıyor. Burayla ilgilenilmesini istiyoruz" diye konuştu.

'ŞARTLAR KÖTÜ DİYE GELMİYORLAR'

Kursiyer Emine Çakmak, "Buraya Kuran kursu için geliyoruz. Kursa çok gelmek isteyen var ama şartları uygun değil diye kimse gelmiyor. Tadilat olsa çok güzel olur. Camiye ilgi bekliyoruz" dedi.

Mahalleli Mehmet Sarıoğlu ise, "Caminin kubbesindeki mermerler düşüyor, yağmur yağınca içeriye su alıyor. Aynı zamanda, Kuran kursundaki şartlar hiç iyi değil. En ufak bir şeyde su basıyor. Isınmada da sorun var. Mermerler düştüğü için bizler de camiye girmeye çekiniyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU, Mustafa İNAN

2021-12-03 11:02:03



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