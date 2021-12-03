Samsun'da DHKP-C operasyonu

Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da polisin terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonunda E.K. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlkadım ilçesinde, terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu öğrenilen E.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. İstihbarat ve özel harekat destekli operasyonda E.K., ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el koyuldu. E.K. sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınması üzere emniyete götürüldü.
DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN
2021-12-03 11:28:49
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