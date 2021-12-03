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Otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı:3 yaralı Kaza anı kameraya yansıdı

İHA

Otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı:3 yaralı Kaza anı kameraya yansıdı

Samsun’un Bafra İlçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza, Samsun Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Havva Demir idaresindeki 57 KEE 822 otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaldırımda yaya olarak yürüyen Ertuğrul Deniz ve Muhammet Ali Deniz isimli şahıslara çarptı. Otomobil kaldırımda bulunan elektrik panosuna, daha sonra iş yerinin kaldırımına çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü Havva Demir ve otomobilin çarptığı yayalar Ertuğrul Deniz ile Muhammet Ali Deniz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.
Kazayla soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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