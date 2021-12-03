130 metre kablo çalan 3 kişi jandarmaya yakalandı

Samsun Bafra ilçesinde 130 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, gece 01.00 sıralarında Sarpın Mahallesi'nde şüphelendirdikleri aracı durduran İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekipleri, aracın bagajında 130 metre kablo olduğunu fark etti. Jandarma yaptığı araştırmada kabloların haberleşme ve enerji nakil kablosu olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan F.U., E.U. ve S.Y. isimli şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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