Samsun en çok 'fakülte mezunu' göç alıp verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun en çok 'fakülte mezunu' göç alıp verdi

İHA

Samsun en çok 'fakülte mezunu' göç alıp verdi

– Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’un 6 yaş ve üstü göç alıpverdiği nüfusun eğitim durumu çoğunlukla 'fakülte' veya 'yüksekokul' mezunu kişilerden oluştu. Samsun 12 bin 787 yüksekokul veya fakülte mezunu göç alırken, 13 bin 349 yüksekokul ve fakülte mezunu kişiyi de göç verdi.
TÜİK, nüfus ve göç istatistik verilerini paylaştı. Samsun’da TÜİK’in açıkladığı verilere göre 20182019 yılları arasındaki yıllık nüfus artış hızı binde 9,6 olurken, son açıklanan verilere göre bu rakam binde 5,6’ya düştü. Yıllık nüfus artış hızı Çorum’da binde eksi 10,5’ten eksi 1,4’e yükseldi. Tokat’ta 0,2 olan yıllık nüfus artış hızı eksi 24,6’ya düştü ve Amasya’da 0,9 olan yıllık nüfus artış hızı eksi 6,8’e düştü. Türkiye’de ise bu oran binde 13,9’dan 5,5’e düştü.
Ortalama hane halkı büyüklüğü Türkiye’de 3.3 olurken, bu oran Samsun’da 3.2, Tokat’ta 3.1, Çorum’da 2.9 ve Amasya’da 3 oldu. İllerin aldığı ve verdiği göç istatistiklerine göre ise Samsun bin kişide 43,1 oranında göç alırken, verdiği göç ise bin kişide 35,4 oldu.
Samsun’un 6 yaş ve üstü göç aldığı nüfusun eğitim durumuna bakıldığında Samsun’a göç eden okumayazma bilmeyen kişi sayısı 376 oldu. Okumayazma bilen fakat okul bitirmeyen sayısı 2 bin 685 kişi olarak kayıtlara geçti. Samsun 5 bin 104 ilkokul mezunu, 2 bin 210 ilköğretim mezunu, 4 bin 893 ortaokul mezunu, 10 bin 331 lise mezunu göç aldı. Samsun ayrıca en fazla göçü 12 bin 787 kişi ile yüksekokul veya fakülte mezunu kişi ile alırken, bin 100 yüksek lisans, 132 doktora ve 256 da bilinmeyen kişi göç aldı.
6 yaş ve üstü insan göçü verilerinde ise Samsun en fazla insan göçünü 13 bin 349 kişi ile yüksekokul ve fakülte mezunu kişi ile verdi. Samsun’da ayrıca göç eden insanlardan 250’si okumayazma bilmeyen, bin 851’i okumayazma bilen, 2 bin 991’i ilkokul mezunu, bin 455’i ilköğretim mezunu, 4 bin 465’i ortaokul mezunu, 7 bin 830’ü lise mezunu, 916’sı yüksek lisans mezunu ve 80’i doktora mezunu kişiler oluşturdu.
Öğrenci başına düşen öğretmen sayılarında Samsun’da ilkokulda 14 öğrenci başına 1 öğretmen, ortaokulda 12 öğrenci başına 1 öğretmen ve lisede 10 öğrenci başına 1 öğretmen düştü. Türkiye ortalaması ise ilkokulda 17, ortaokulda 15 ve lise 11 öğrenciye 1 öğretmen düştü. Ayrıca Türkiye genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısı ilkokul ve ortaokulda 1 dersliğe 24 öğrenci, ortaöğretimde ise 1 dersliğe 19 öğrenci düştü. Samsun’da ise bu durum ilkokul ve ortaokulda 1 dersliğe 19, ortaöğretimde de 1 dersliğe 19 öğrenci şeklinde gerçekleşti.
Sağlık personeli başına düşen kişi sayısı Türkiye genelinde 520 hekim ve 422 hemşire şeklinde olurken, bu oran Samsun’da 463 kişiye 1 hekim ve 34 kişiye 1 hemşire şeklinde oldu. Sağlık kurumlarında yatak başına düşen kişi sayısı Türkiye’de 352 olurken, bu sayı Samsun’da ise 275 olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Deveci: “Engelleri dayanışmayla aşabiliriz” Atakum Belediyesi'nden engellilere şenlik
YEREL HABERLER Başkan Deveci: “Engelleri dayanışmayla ...
Canik’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Canik’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri
Turizm İşletmeciliği Bölümü'nde hedef 'akreditasyonda istikrar'
YEREL HABERLER Turizm İşletmeciliği Bölümü'nde hedef 'akreditasyonda ...
Samsun Üniversitesi 'Üniversite Tanıtım Fuarı’nda
YEREL HABERLER Samsun Üniversitesi 'Üniversite Tanıtım Fuarı’nda
Ampute Milli Takım oyuncuları ile hekimler empati maçı yaptı
YEREL HABERLER Ampute Milli Takım oyuncuları ile hekimler empati ...
130 metre kablo çalan 3 kişi jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER 130 metre kablo çalan 3 kişi jandarmaya yakalandı
Samsunspor’un kupadaki rakibi Göztepe oldu
YEREL HABERLER Samsunspor’un kupadaki rakibi Göztepe oldu
Başkan Demirtaş: “Zorlukları aşmakta omuz omuza olmalıyız”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Zorlukları aşmakta omuz omuza ...
Çanakkale Savaşı´nda kullanılan cerrahi aletler müzede
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşı´nda kullanılan cerrahi aletler ...
YEDAŞ, zorlu kış şartları için önlemlerini aldı
YEREL HABERLER YEDAŞ, zorlu kış şartları için önlemlerini aldı
Samsun'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Narkotik köpeğinin evinin çatısında uyuşturucu bulduğu şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Narkotik köpeğinin evinin çatısında uyuşturucu ...
Samsun’da en çok işlenen bilişim suçu: “Bilişim sistemine girme ve verileri yok etme suçuna bağlı olarak ‘dolandırıcılık’ suçu” SİBERAY Farkındalık ve Tanıtım Semineri
YEREL HABERLER Samsun’da en çok işlenen bilişim suçu: “Bilişim ...
Otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı:3 yaralı Kaza anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı:3 ...
Türkiye’nin ilk 'Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi' açıldı
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk 'Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi' ...
Samsun'da DHKP-C operasyonu
YEREL HABERLER Samsun'da DHKP-C operasyonu
ÇEVSAM iklim forumunda gençlerle buluştu
YEREL HABERLER ÇEVSAM iklim forumunda gençlerle buluştu
'6 yıllık cami bakımsızlıktan dökülüyor' tepkisi
YEREL HABERLER '6 yıllık cami bakımsızlıktan dökülüyor' tepkisi
İklim değişikliğinin Kızılırmak Deltası’na etkileri gündeme alındı
YEREL HABERLER İklim değişikliğinin Kızılırmak Deltası’na etkileri ...
Yurt dışından gelen gebe Covid hastası Samsun'da tedavi oldu
YEREL HABERLER Yurt dışından gelen gebe Covid hastası Samsun'da ...
İstanbul merkezli Samsun'da DHKP/C operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER İstanbul merkezli Samsun'da DHKP/C operasyonu: 1 ...
Cenk İşler: “Samsunspor’un hedefi her zaman Süper Lig’dir”
YEREL HABERLER Cenk İşler: “Samsunspor’un hedefi her zaman Süper ...
Direksiyonu kilitlenen otomobil takla attı
YEREL HABERLER Direksiyonu kilitlenen otomobil takla attı
Evin çatısı altına gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu
YEREL HABERLER Evin çatısı altına gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.