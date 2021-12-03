Samsun’da Kovid-19’dan vefat eden 10 sağlık çalışanının portreleri yapıldı

Samsun Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Kovid19 salgınında hayatını kaybeden 10 sağlık çalışanını, kara kalem portre çalışmasıyla resmetti.

Öğretmen Esra Ekşi, “Ben ve öğrencilerim kovidle ilgili bir proje hazırladık. Samsun’da 7 öğrencimiz 10 tane çalışma oluşturdu. Hem doktorlarımız hem de sağlık çalışanlarımız var. Burada ambulans şoförümüzden tutun temizlik işçimize hemşiremiz doktorumuza hepsi var. Hepsinin yakınlarına baş sağlığı diliyoruz” dedi.

Çalışmada korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları, ambulans şoförü Rıfat Ataseven, Dr. Ali Murat Uludoğan, Aşçı Fikret Yaman, Eczacı Lamia Yüksel, Opr. Dr. Necati Emirhan, Türk Kızılay Şube Başkanı Dr. Habip Demirel, Bilgisayarlı Tomografide görev yapan Özgül Danışman Yaşar, Veri Hazırlama Asistanı Osman Tiryaki, Eczacı Zeki Gül ve Bafra Devlet Hastanesi personeli Önder Büyük kara kalem porteleriyle yer aldı. Portrelerin üstünde kişilerin hayat hikayelerine yer verildi.

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