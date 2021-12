İşaret dili öğrencilerinden Engelliler Günü kutlaması

New York'ta Anadolu medeniyetlerini anlatan ortak sergi Amerikalı sanatseverlerle buluştu

Samsun 19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Türk İşaret Dili Kursu öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü video ile kutladılar.

Türk İşaret Dili Öğretmeni Aysel Kalyon tarafından kendi imkânları ile çektikleri video ile Engelliler Günü’nü kutlayan öğrenciler işaret dili ile şarkı söylediler.

Halk Eğitim Merkezi İşaret Dili Öğretmeni Aysel Kalyon, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü toplumsal bilincin arttırılması ve farkındalık yaratılması amacıyla kutlanmaktadır.

19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz Türk İşaret Dili kursiyerlerinin işaret dili kullanılarak söylediği şarkı tüm insanlığa engelli bireylerinde diğer tüm insanlar gibi her işi yapabileceğini kanıtlayacak niteliktedir. Bizlerde her bilinçli vatandaş gibi engelli bireylere sosyal, ekonomik, kültürel ve sportif alanlarda onların yaşamlarını kolaylaştıracak şekilde davranarak onlara engellerini unutturmak bizlerin elinde” dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şinasi Aksan, “Türk İşaret Dili Öğretmenimiz Aysel Kalyon, Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz Gamze Gene’yi, kıymetli öğrencilerimizi ve katkıda bulunan herkese, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle çekmiş oldukları videodan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum. Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız” şeklinde konuştu.

