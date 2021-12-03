Engelli bireylerin el emeği göz nuru ürünleri bu sergide

Samsun Engelliler Federasyonu (SAMEF) bünyesinde gerçekleşen organizasyonda bir hastanenin lobisinde açılan sergide engelli vatandaşların yapmış olduğu el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı.

Samsun Engelliler Federasyonu bünyesinde yapılan etkinlikte Türkiye Beyaz Ay Derneği, Samsun İşitme Engelliler Derneği, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı tarafından Büyük Anadolu Hastanesi lobisinde sergi açıldı. Farkı engelli grupların yaptığı el emeği ürünler görücüye çıktı. Bakır işlemeciliğinden, boncuk pul tasarıma kadar bir çok farklı alanda ürünler bulunduğu sergi yoğun ilgi gördü. Etkinlikte konuşma yapan Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Yasemin Turan, "Hastanemiz olarak mümkün olan tüm imkanlarımızla sağlığa giden yolda engelleri kaldırmayı amaçlamaktayız. Buna yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile hastane girişinden, koridorlara, polikliniklerden, hasta odalarımıza kadar engelli misafirlerimizin zorlanmadan hizmet almaları için çalışıyoruz. Hiçbir engel bizleri ayıramadığı gibi bu yolda birimimize destek olmaya devam edeceğiz. Bir gün değil her gün yanlarında olduğumuz bir gelecek için çalışıyoruz. Engelli arkadaşlarımızın da el emeği ile gerçekleştirdikleri ürünleri sergileyebilmelerine aracı olduğumuz için ayrıca mutluyuz "dedi.



"Ürünleri farklı engelli grubundan bulunan arkadaşlarımız yaptı"

Samsun Engelliler Federasyonu Başkanı Mustafa Karabulut ise "3 Aralık Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla farklı faaliyetlerimiz oluyor. 2013 yılında bugüne engelliler ve engelli gruplarıyla ilgili farklı faaliyetlerimiz var. Engelli arkadaşlarımız farklı eğitim kurslarına giriyor. İstihdam alanın farklı çalışmalarımız var ama eğitim alanında yapmış olduğumuz çalışmaları, ürünleri sergileme ihtiyacı hissediyoruz. Bu anlamda Büyük Anadolu Hastanesi'nde sergimizi yapıyoruz. Ürünleri farklı engelli grubundan bulunan arkadaşlarımız yaptı. Zihinsel, bedensel ve işitme engelli gruplarından arkadaşlarımız yaptı. Bakır işlemeciliği, boncuk işlemeciliği var, el sanatları var. Bunun yanında tabi bizim farklı projelerimiz de var. Engellilerin toplumda bütünleşmesi farkındalığı artırabilmek için afetle gönüllüyüz projesi geliştirdik" diye konuştu.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi yaptığı projelerle engelli dostu hastane olma yolunda ilerliyor.

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