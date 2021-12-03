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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ’de ‘engelsiz üniversite’ olma konusunda çalışmalar hız kazandı

İHA

OMÜ’de ‘engelsiz üniversite’ olma konusunda çalışmalar hız kazandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Batuk, OMÜ’nün tüm birimlerinin erişilebilir olması noktasında, eksikliklerin hızlı bir şekilde giderilmesi için planlı bir şekilde çalıştıklarını söyledi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ farklı birimlerinden engelli öğrencilerle bir araya gelen Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Batuk, öğrencilerin istek ve önerilerini dinleyerek onlarla sohbet etti. Öğrencilerle yılda sadece bir kez değil, sorunlarının giderilmesi için birçok kez bir araya geldiklerini ifade eden Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Batuk, “Bu günler engellilerin sorunları hakkında toplumda farkındalık oluşturulması bakımından önemli. Bunun yanında, sizler yılda bir gün değil her zaman aklımızdasınız ve her zaman sorunlarınızı çözmek için yanınızdayız. Üniversitemizin tüm birimlerinin erişilebilir olması noktasında, eksikliklerimizin hızlı bir şekilde giderilmesi için planlı bir şekilde çalışıyoruz. Sizden de Dünya Engelliler Günü vesilesiyle; bizlerin göremediği, unuttuğu ya da fark edemediği eksiklikleri iletmenizi istiyoruz” dedi.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural’da üniversitedeki engellerin giderilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek engelli öğrencilerle birlikte çalışmanın, eksikliklerin fark edilmesi ve giderilmesi hususunda ufuk açıcı olduğunu belirtti. Başkan Güngör Kural, binaların inşa sürecinde engellilere göre planlanması gerektiğine dikkat çekerek, “Aksi takdirde engellilerin erişimi için yapılan çalışmalar çok daha maliyetli oluyor ya da hiç yapılamıyor” diye konuştu.

“OMÜ engelsiz üniversite olma yolunda çok yol kat etti”
OMÜ’nün engelsiz üniversite olma yolunda çok yol kat ettiğini vurgulayan engelli öğrenci birimi temsilcisi Ahmet Tayfur Arslan ise, “Bu konuda üniversitemden genel olarak çok memnunum. Ayrıca başkanımızın değindiği gibi binaların tasarlanma ve ihale süreçlerinde mühendislerin erişebilirlik konusunda farkındalığı çok zayıf. Özellikle inşaat mühendisliği bölümlerine, farkındalığının artması için ek ders konabilir” şeklinde konuştu.
Rektörlükte gerçekleşen buluşmaya Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Batuk’un yanı sıra Sosyal Hizmetler Birimi Şube Müdürü Ali Cengiz Ciğerci, öğrenciler ve yakınları da katıldı.
Buluşma öğrencilerin istek ve önerilerini iletmesinin ardından sona erdi.

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