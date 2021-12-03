Engellilerin el emeği ürünleri sergilendi Bafra’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Samsun'un Bafra ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla engelli derneklerince üretilen el emeği ürünler sergilendi.



Bafra Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla organize edilen etkinlikte engelli derneklerince el emeği üretilen ürünler Belediye Engelli Koordinasyon Merkezi'nde görücüye çıktı. Sergiyi gezen Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç, daha sonra engelli vatandaşlarla birlikte Alpaslan Türkeş Parkı Belediye Sosyal Tesisleri'ne yürüyüş gerçekleştirdi. Burada yapılan yemek ikramının ardından konuşan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Çeşitli engellerine rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız bizim için, birer güç kaynağıdır. Ülkemizde son yıllarda engelli vatandaşlarımıza, engelli kardeşlerimize yapılan hizmetler, sosyal yardımlar ya da hayata birlikte katılmak adına çalışalar takdire şayan şekildedir. Bundan 20 yıl, 30 yıl önce engelli kardeşimiz evden dışarı çıkmaya çekiniyordu. Belediye olarak da engellilerimizin yanınızdayız. Bundan sonra da olmaya gayret göstereceğiz" dedi.



Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise, “Elmanın iki yarısı gibiyiz. Bizler sizlerle güçlüyüz, sizlerle varız. Çünkü ne kadar çalışırsak çalışalım sizler bizim vicdanımızsınız. Vicdanımız olmazsa yaptığımız hiçbir şey sağlıklı sonuç doğurmaz. Gerçekten hepimiz birer engelli adayıyız. Bu hayatı birlikte paylaşmalıyız. Bu hayatın yükünü birlikte kaldırmamız lazım" diye konuştu. Konuşmaların ardından görme engelli vatandaşlara pasta kesilerek sürpriz yapıldı. Kaymakam Ertürkmen, Başkan Kılıç, Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül ile birlikte pastayı kesti. Pasta ikramının ardından etkinlik son buldu.

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