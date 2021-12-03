Çarşamba’da trafik kazası: 1 yaralı

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi Yeni Samsun Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde ilerleyen Faruk S. yönetimindeki odun yüklü 55 AFM 460 plakalı kamyon, aynı yönde seyir halinde ilerleyen Murat A.'nın kullandığı 55 ZP 863 plakalı kamyonete çarptı. Çarpma sonucu kamyonet sürücüsü Murat A. yaralandı. Yaralı, 112 acil ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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