Photoshoplu fotoğraflarına benzemek için estetik cerrahlara gidiyorlar "Lütfen beni bu fotoğraftakine benzetin" diye estetik cerraha müracaat ediyorlar Dr. Hayati Akbaş: “O sosyal medyada çizdiğiniz fotoğrafların aynısını yapmak söz konusu değildir”

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, vatandaşların sosyal medya hesaplarında paylaştığı photoshoplu veya filtreli fotoğraflara benzemek için estetik ve plastik cerrahlara gittiklerini söyledi.

Samsun FBM Tıp Merkezi Sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş kişilerin sosyal medyada paylaştığı photoshoplu fotoğrafların aynısını estetik cerrahların yapamayacağını ve bunun doğru olmadığını söyledi. Kişilerin photoshoplu fotoğraflarını benzemek için estetik cerrahlara gittiğini ifade eden Akbaş, "Sosyal medya mecralarında kendi orijinal fotoğrafları kimlikleri koymuyorlar, çoğunlukla o fotoğraflar üzerinde oynama yaparak kendilerini daha genç daha güzel birisini haline getirerek öyle koyuyorlar. İnsanlarla sosyal ilişlerini o fotoğraf üzerinden yürütüyorlar. Genç bir kız bize geliyor. 'Profilime bu fotoğrafı koyduğum için arkadaşım beni böyle tanıyor. Bizim ilişkimiz ciddi bir boyuta geçti. Lütfen beni bu fotoğraftakine benzetin' diye elindeki fotoğrafla geliyorlar. Bunun çok yaygın olduğunu söylemek istiyorum. Ne yazık ki sosyal medya ağlarında görülen fotoğrafların yüzde 90’ı filtrelidir. Fotoğraf üzerinde oynanmış. Kaşlarını, gözlerinin şeklinde değiştirmiş. Gerçek hayatla sosyal hayat bazen birbirine çok büyük zıtlıklar içeriyor. Plastik cerrahlara gidiyorlar ve 'hocam lütfen beni buna benzet' diyorlar. Böyle bir şey asla doğru değildir. İnsanlarının oldukları gibi görünmesi çok önemlidir. Kendileri normal hayatta nasılsalar, sosyal hayatta da o şekilde olmanın daha gerçekçi, dürüst olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde gerçekçi olmayan bir dünyada gerçekçi olmayan bir yüz onları çok mutsuz edecektir” dedi.



“O sosyal medyadaki fotoğrafların aynısını yapmak söz konusu değil”

Sosyal medyadaki fotoğrafın aynısını yapmanın mümkün olmadığını belirten Akbaş, “Biz plastik cerrahlar tabii ki insanların yüzünde olumlu değişikler yapabiliyoruz. Yüz gençleştirme ameliyatları, yüz güzelleştirme ameliyatları, hepsini yapabiliyoruz ama o sosyal medyada çizdiğiniz fotoğrafların aynısını yapmak söz konusu değildir. Bu doğru değildir. Her vücudun, her yüzün bir değişim kapasitesi var. Lütfen photoshoplu ve filtreli fotoğraflarınızı sosyal medya ağı üzerinden koyarak kendinizi o şekilde tanıtmayın. Bunun sizin ruhsal ve fiziksel sağlığınıza çok büyük zararı olacaktır. Ben bir estetik cerrah olarak insanları uyarmak istiyorum. Artık bu gençlerin de konusu olmaktan çıktı. Her yaştaki insanların konusu oldu. Gerçekçi olalım. Hayal âlemine dalmayalım” şeklinde konuştu.

