Devlet hastanesinde yatan çocuklar duvarlara resimler çizdi

Samsun Bafra Devlet Hastanesi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açılan resim kursuna katılan çocuk servisinde yatan minik hastalar, hastane duvarlarına resimler çizerek rengarenk hale getirdi.

Bafra Devlet Hastanesinde başlatılan uygulama ile rahatsızlıkları nedeniyle çocuk servisinde kalan minikler, imam hatip ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Nurettin Çelenk nezaretinde ders alıyorlar. Dünya Engelliler Günü kapsamında Devlet Hastanesinde düzenlenen etkinlikte çocuk servisinde yatan engelli ve hasta çocuklar ellerine aldıkları fırçalarla duvara öğretmenleri tarafından çizilen resimleri boyadılar. Duvardaki çizgi film karakterlerini boyayan çocukların mutluluğuna anneleri de ortak oldu.

Görsel sanatlar öğretmeni Nurettin Çelenk, “2 yıldır Bafra Devlet Hastanesinde çocuk polikliniği ve çocuk servisi duvarlarına resimler yapıyoruz. Resim yapmadaki amacımız çocukların hastaneye geldiklerinde hastanenin o soğuk duvarlarına bakmaktansa, o duvara yaptığımız resimlere bakarak bir hayal kurmasını, bulunduğu hastalıklarını bir nebze olsun unutmasını sağlamak. Onlara hoş anlar yaşattırabilmek, hayal kurmalarını sağlayabilmek için böyle bir çalışma yapmaya devam ediyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çocuklarımız yapılan işleri çok sevdiler. Hatta annelerinin, babalarının ellerinden tutup kendileri gezdiriyorlar. Hastanede değil de bir resim sergisi alanına gitmiş gibi hissediyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, “Dünya Engelliler Günü kapsamında hastanemizde engelli çocuklarımızla, serviste yatan çocuklarımızı bir raya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onları burada kaynaştırdık. Bir duvarda, bir resimde, bir boya fırçasında da olsa onlar bir aradalar. Onlar mutlular, biz de mutluyuz. Bu servis, çocukların kaldığı bir servis. Çocuklarımız yattıkları süreç içerisinde sıkılabilirler, dışarıyı özleyebilirler. Biz burayı bu hale getirirken, çocuklarımız serviste gezerken de bir nebze olsun eğlenebilsinler. Çocukluklarını yaşayabildiklerini hissedebilsinler, hastane ortamından biraz daha uzak olabilsinler diye böyle bir uygulamaya gittik. Bugün de çocukları duvarlara saldık. ‘İstediğiniz gibi boyayın’ dedik. Onlarla bir aradayız. Biz de mutluyuz onların da mutlu olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Rahatsızlığı nedeniyle çocuğunun yanında kalan Leyle Altın, “Burada hasta çocuğum yatıyor. Çok mutlu olduk. Böyle şeyler çocuklar için çok iyi. Çocuklar hastanede sıkılıyor, bunalıyor. Geçerken gördükçe resimleri çok seviniyorlar. Çok güzel, memnun olduk” şeklinde konuştu.

Uygulama nedeniyle çok mutlu olduklarını söyleyen Ayşe Küra ise “Burada duvarları boyama yapıyoruz. Çok güzel eğleniyoruz” ifadelerini kullandı.

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