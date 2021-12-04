Aynı sokakta 2 binada 4 saat arayla yangın; ev sahibi pencereden atladı



Mustafa İNAN/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, aynı sokakta 4 saat arayla yan yana 2 binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasara neden olan yangından kurtulmak isteyen ev sahibi E.K. (48), pencereden atlaması sonucu yaralandı.

İlkadım ilçesindeki Mahmut Kavas Sokak'ta, dün saat 19.30 sıralarında, E.K.'ye ait 2 katlı evde, iddiaya göre, söndürülmeyen sigara izmariti halıyı tutuşturunca yangın çıktı. Duman ve alevlerin arasında kalan E.K. de pencereden atladı. Beton zemine başını çarpan E.K., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alevlere ise itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Aynı sokakta, saat 23.30 sıralarında da E.K.'nin evinin yanındaki 3 katlı boş binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hasara neden olan yangın, sokağa tekrar gelen ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

Polis, yangınlarla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN

2021-12-04 14:28:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.