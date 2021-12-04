Atakum Belediyesi’nden “Engelli ve Yaşam” paneli

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliği ile Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında “Engelli ve Yaşam” konulu panel gerçekleştirildi. Panelde, engelsiz bireylerin toplumsal yaşama tam katılımının sağlanması için yapılması gereken çalışmalar anlatıldı.

Atakum Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Atakum Kent Konseyi iş birliği ile Engelli ve Yaşam konulu panel programı gerçekleştirildi. Vedat Türkali Eğitim, Sanat ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Av. Gülay Deveci, CHP Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Nazan Güneysu, Atakum Kent Konseyi Genel Sekreteri Şenol Katkat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul Akademisi Müdürü Dr. Osman Kalyoncu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü Engelli Bireyler Spor Koordinatörü Dr. Mehmet Özsarı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul Engelli Bireyler Spor Uzmanı Kerem Arda, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Görevlisi Özgül Aksu ile birlikte engelsiz vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, “Yaşayan her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak kalıcı çözümler için çaba göstermek sadece engelli ve ailelerine ilgilendiren konu değildir. Toplum olarak tüm kesimlerin ortak sorumluluğu, ortak bilincidir. Sonuç olarak engelliler için istihdam, eğitim, sosyal haklar konusunda yapılan düzenlemelerin devam ettiğini ama hala olması gereken yerde olmadığını görmekteyiz. Engelli bireylerin 2019 Kalkınma Birliği içerisinde yer almasının sağlanması önceliğimiz olmalıdır. Engelli bireylerin sosyal hayatın her aşamasında yer bulmaları sağlanmalıdır. Yerel yönetim sınırları içinde eğitim, istihdam, sosyal hayatta eşit ve tam olarak yer almaları ve katılımcı olmalarının sağlanması önemlidir. Önlerindeki engeller giderilmeli" dedi.



“Ayrıcalık değil adaletli yaklaşım bekliyoruz”

Panelin moderatörlüğünü de yapan televizyon programı yapımcısı Mete Kahraman engellerin aşılmasında birlik içinde hareket etmenin önemine değinerek, “Cinsiyet fark etmeksizin hiçbiriniz başkasıyla eşit değil. Mesela 100 metre koşuda bir çocuk beni geçebilir. Engelliyim, size düşen benim şartlarımı eşitlemek ve haklarımı vermektir, benimle yarışmak değil. TÜİK'in verilerine göre engelli olmak çok kolay. Trafik terörü, terör, spor faaliyetleri sonucu engelli olan onun dışında sokaklarda faili meçhul şekilde ölen, serseri kurşunla yaralanan birçok insan var. Bunun sonucunda Türkiye engelli cenneti gibi bir yer. Bunu söylemek kolay değil ama maalesef bu durumdayız. Engelliler insanca ve eşit koşullarda yaşamak istiyorlar, ayrıcalık değil adaletli bir yaklaşım bekliyorlar. Engellilerin örgütlenmeleri gerekir; fakat tek başlarına örgütlenmeleri çok zor. Burada biz olmadığımız sürece asla hiçbir şey değişmeyecek” diye konuştu.

Programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul Akademisi Müdürü Dr. Osman Kalyoncu, “Yerel Yönetimler Temelli Engelli Bireylerde Sporun Önemi’’ konulu sunumunda şu ifadelere yer verdi:

“Her birimizin spor yapma ihtiyacı var. Biz bu ihtiyacı karşılamak zorundayız. Şu anda biz İstanbul’da 30 bin çocuğa aynı anda spor yaptırıyoruz. Hedefimiz daha çok çocuğa ulaşmak. Bizim spor anlamındaki yaklaşımımız da kulüplere destek vermek. Biz daha çok çocuğa ulaşalım, yetenekli çocuklar bulalım düşüncesindeyiz. Spor fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor. Arkadaşlarımızın kendilerine göre o kadar çok güzel düşünceleri var ki biz spor yaptırarak onları geliştirmeliyiz. Bu çocuklara başarıyı yakalattıran şey bizle yapıyoruzu ortaya koymak. Biz engellilerle birlikte güç sağlamalıyız. Sporla onların gelişimine katkı sağlıyoruz.”



Etkinlik hatırası forma hediye edildi

Konuşmaların ardından programı hazırlanmasında katkısı bulunan katılımcılara ve panelistlere plaket takdimi yapıldı. Televizyon program yapımcısı Mete Kahraman’a plaketini Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci; Dr. Osman Kalyoncu’ya plaketini Atakum Belediye Başkan Yardımcı Şeref Aydın; Opr. Dr. Aytek Çakmak’a plaketini Atakum Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Akın Ömür, Atakum Kent Konseyi Genel Sekreteri Şenol Katkat’a plaketini Dr. Osman Kalyoncu, Atakum Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Akın Ömür’e plaketini Atakum Belediyesi Hekimi Dr. Shahram Baradanhosseini; Atakum Engelli Yaşam Merkezi Sorumlusu Nadide Döktür’e ise plaketini Atakum Belediyesi Başkan Danışmanı Muzaffer Yıldız verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul Akademisi Müdürü Dr. Osman Kalyoncu Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’ye günün önemine uygun sporcuların olimpiyatlarda giydiği tişört takdim etti. Panele katılan engelsiz vatandaşlara da etkinlik hatırası forma hediye edildi.

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