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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahalleli, tel örgüyle kapatılan sokağın tekrar açılmasını istiyor

İHA

Mahalleli, tel örgüyle kapatılan sokağın tekrar açılmasını istiyor

Samsun’da elektrik dağıtım şirketi tarafından “tapulu mülkleri olduğu" gerekçesiyle kapatılan sokağın açılmasını isteyen mahalle sakinleri, yolun kapatılmasının kendilerini mağdur ettiğini söyledi.
İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi sakinlerinin 50 yıldır evlerine ulaşım sağladığı Timurlenk Sokak'taki yol, elektrik dağıtım şirketince “tapulu mülkleri olduğu" gerekçesiyle otopark yapılmak üzere çift yönlü olarak tel örgü çekilerek kapatıldı. Evlerine ve gidecekleri yerlere ulaşımın zorlaştığını belirten mahalle sakinleri mağdur olduklarını belirterek, yolun tekrar açılmasını talep ettiler.
Vatandaşlar, 50 yıldır kullandıkları yolun kapatılmasıyla birlikte gidecekleri yerlere ulaşımın zorlaştığını iddia ettiler. Önceden yürüyerek 2 dakika uzaklıktaki mesafelere şimdi ara sokaklardan 20 dakikada zor gittiklerini ifade eden mahalle sakinleri, akşam saatlerinde evlerine gelecek çocukları için endişe ettiklerini dile getirdiler.

“50 yıllık yolumuz kapandı”
Söz konusu yolun 50 yıldır açık olduğuna dikkat çeken mahalle sakini Safiye Akdemir, “Bu yolun açılması gerekiyor. Çocuklarımız okula gelişgidişlerde zorluk çekiyor. Kız çocukları yol kapalı olduğu için sokak aralarından gitmek zorunda kalıyor. 10 yıldır burada oturuyoruz. 50 yıllık yolumuz kapandı. Açılmasını istiyoruz” dedi.

“2 dakikalık yolu 1520 dakika dolanıyoruz”
Yolun çift taraflı olarak kapanması ile gidecekleri mesafenin bir hayli uzadığına değinen mahalle sakini Aydın Kırbıyık, “12 yıldır bu mahallede oturuyorum. Çocukluğum da buralarda geçti. 50 yıldır bu yolu kullanıyorduk. Yetkililere sesleniyorum, herhangi bir durumda itfaiye ve ambulans hangi yoldan geçecek? Sürekli olarak bu yolu kullanıyorduk. Şimdi bakkala gitmek için 2 dakikalık yolu 1520 dakika yürüyerek dolanıyoruz. Acilen yolun tekrardan açılmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Lambası olmayan ıssız sokaklardan geçmek zorunda kaldık”
Özellikle öğrencilerin ve kız çocuklarının mağdur olduğunu belirten 19 yaşındaki mahalle sakini Şenol Bilgin, “Bu yol, ‘tapusu benim’ denilerek ansızın kapatıldı. Evlerimize gitmekte zorlanıyoruz. İmza toplayıp, valiliğe vereceğiz. Öğrenciyiz, akşam saatlerinde stajdan dönüyoruz. Eve gelirken yol kapandığı için arka sokaklardan lamba olmayan ıssız yerlerden gelmek zorunda kalıyorum. Önceden bu yolu kullanırken bir sıkıntı oluşmuyordu. Bir kez daha yol kapanmıştı, mahalleli tepki gösterince açılmıştı. Şu anda ise 34 gündür yol kapalı ve kullanamıyoruz” şeklinde konuştu.

“Yol tapulu mülkümüz”
YEDAŞ elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamada ise söz konusu yolun "tapulu mülkleri olduğuna" değinildi. Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek ve saha ekibini güçlendirebilmek adına yeni araçlar tahsis ettiklerinden bakımın artması sebebiyle de depo alanının yetmemeye başladığını ifade eden şirket, tapulu mülklerinden geçen yolu şimdiye kadar idare ettiklerini, araçların güvenliği için otopark ihtiyacından dolayı bu kararı almak zorunda kaldıklarını söylediler. Yol konusunun belediye ile çözülmesi gerektiğine değinen yetkililer, çözüm için belediyeye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdiler.

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