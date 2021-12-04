İlkadım’da şiir ve türkü akşamı

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet Evi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Samsun Şiir Akşamları Grubu üyeleri şiirler okuyup türküler seslendirdi.

Aşık Obalı(Mustafa Bilir), Prof. Dr. Şahin Köktürk, Kenan Yavuzarslan, Afşar Duman ve Ercan Ergül'den oluşan grup programda şiirlerini okudu. Ardından Mihriban, Altın Yüzüğüm Kırıldı, Canımın içi Samsun, Bu Tepe Pullu Tepe, Yolun Sonu Görünüyor, Çanakkale Bugün Toz ile Duman adlı parçaları seslendirdi. Geceye katılanlar yöresel türkülere hep birlikte eşlik ederek kulaklarının pasını sildiler. Programa katılan şairler ve yazarlar, şiirlerinin yanı sıra konuşmalarıyla da geceye renk kattı.



“Bilgili, ahlaklı nesiller yetiştirme gayretindeyiz”

İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, ”Nice şairlerimiz hüzünlerimizi ve sevinçlerimizi mısra mısra geleceğe taşımışlardır. Yakın zamanda ebediyete yolcu ettiğimiz Üstat Cemal Safi’nin mısralarıyla nice nesiller yetişti. Bizler daima ahlaklı ve bilgili nesiller yetiştirmenin niyetindeyiz. Bu niyetimizi aşikar kılmak için programlar tertip ederek, toplumda örnek olmuş sanatçılarımızı şehrimizde ağırlıyor ve gençlerle buluşturuyoruz. Bugüne kadar sanat ve kültür etkinliklerimizi sizlerle buluşturma noktasında katkı ve desteklerini esirgemeyen İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’a bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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