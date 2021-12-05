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Vatandaştan örnek davranış Kendi evinden sağladığı enerji ile engelli şarj istasyonu kurdu

İHA

Vatandaştan örnek davranış Kendi evinden sağladığı enerji ile engelli şarj istasyonu kurdu

Samsun'da yaşayan 61 yaşındaki Ahmet Bayraktar, oturduğu binasının önüne kurdurduğu şarj istasyonuna evinden elektrik bağlatarak enerji veriyor. Engelli bireylerin enerjilerini tamamen kendi cebinden karşılayan Bayraktar, yaptığı davranış ile diğer insanlara örnek olmak istiyor.
Samsun'da yaşayan gurbetçi Olgun Aydoğan engelliler için basit kullanabilirliği olan şarj istasyonu tasarladı. Samsun Büyükşehir Belediyesine sunum yapan Olgun Aydoğan'ın projesi kabul edildi. Samsun'un farklı noktalarına Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan şarj istasyonları ile engelliler artık yolda kalmıyor. Tramvay istasyonlarına, sahil kenarlarına, parklara deneme için şu an 20 adet koyulan şarj istasyonlarını engelli bireyler rahatlıkla kullanabiliyor. Atakum ilçesinde yaşayan Ahmet Bayraktar ise evinin önüne gönüllü olarak bir şarj istasyonu kurdurdu. Bu şarj istasyonunun elektriğini ise kendi evinden karşılıyor. Evi tramvay istasyonuna yakın olması sebebiyle insan hareketliliğinin fazla olduğunu ve şarj istasyonunun sık kullanılabileceği söyleyen Bayraktar, bu hareketiyle takdir topladı.

"Kendi dairemden bu cihaza elektrik çektirdim"
Duyarlılık oluşturmak istediğini belirten Ahmet Bayraktar, "Bu proje aslında Olgun Bey'in çalışmalarıyla, gayretleriyle olgunlaştı. Bizi de kendisi teşvik etti. Gerekli çalışmaları yaptık, böyle bir eser meydana çıkardık. Samsun'da öncü olmak kaydıyla kendi binamın önüne bir tane bu cihazdan koyarak duyarlılık oluşturmak istedim. Burada insanlar gelerek faydalanacak. Başkalarına da örnek olacak. Büyükşehir Belediyesince tramvay istasyonlarına, sahil kenarlarına, parklara deneme için 20 tane koyuldu. Kendi dairemden bu cihaza elektrik çektirdim. Bütün masrafı kendim ödeyeceğim. Bu cihazı engelli kardeşlerimizin menfaatine sundum. Herhangi bir beklentimiz yok" dedi.

"Gerçekten çok güzel bir duygu benim için şu anda"
Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu ise, "Bizler araçlarımızla birlikte akümüz bitince bazen sokakta kalıyoruz. Bu uygulama gerçekten çok güzel olmuş. Engelli arkadaşlarımız bundan faydalanacak. Büyükşehir Belediyemiz öncü olmuş. Her yere takılmış. Biz de derneğimizin kapısına taktıracağız. Karadeniz Bölgesi'nde 17 tane dernek var. Ben bu Karadeniz Bölgesi'ndeki arkadaşlarla da görüşeceğim. Oralara yapılırsa diğer il ve ilçelere çok güzel olacak. Engelli arkadaşlarımız en azından yolda kalmaktan kurtulacak. Ahmet Bey evinin önüne yaptırdı. Engellilere yardım olsun diye. Ben diğer kurum ve kuruluşlara seslenmek istiyorum. Yollara bir tane de onlar yaptırsa bizler engellenmemiş oluruz" diye konuştu.

"20 tane şu anda kuruldu"
Şarj istasyonları tasarlayarak hibe eden Olgun Aydoğan ise, "Şarj istasyonları amacına ulaştı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanımız Kadir Gürkan Bey'in çabalarıyla Büyükşehir Belediyesine sunuldu. 20 tane kuruldu. Ahmet Bey'in öncülük yaptığı bir cihazla da inşallah beklentimiz sitelerde veya önemli noktalarda olmasıdır" şeklinde konuştu.

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