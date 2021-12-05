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OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönüllüler neşe yaydı Gönüllüler hastalara refakat edip masal ve müzik dinletileri yaptılar Rektör Ünal ve Başkan Demir çocuklara hediyeler, kadınlara karanfil takdim etti

İHA

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönüllüler neşe yaydı Gönüllüler hastalara refakat edip masal ve müzik dinletileri yaptılar Rektör Ünal ve Başkan Demir çocuklara hediyeler, kadınlara karanfil takdim etti

– Samsun’da gönüllü öğrenciler hastanede yatan çocuklara ve yetişkinlere moral oldu.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde okuyan gençler hastalara sohbetleriyle refakat etti. Servislere müzik dinletisi yaptılar. Çocuklarsa masal anlatımı ve çeşitli hediyelerle mutlu edildi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" ve "Dünya Kadın Hakları Günü" nedeniyle OMÜ Gönüllülük Topluluğu üyesi öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de öğrencilerle birlikte etkinliklere katıldı.
OMÜ’nün eğitimi tüm kampüse yaymak hedefleri doğrultusunda gerçekleşen etkinlikte öğrenciler kendileri için çıkartılan giriş kartlarıyla çeşitli servislerden hastaları ziyaret etti. Hal hatır soruldu sohbetler edildi. Rektör Ünal ve Başkan Demir öğrencilerle birlikte hareket etti. Servislerdeki hastalara geçmiş olsun dilekleri iletilerek bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Ünal ve Demir, öğrencilerle birlikte hastanedeki sağlık çalışanları ve hasta yakını kadınlara karanfil verdiler. Çocuklara da oyuncak ve kitap hediyeleri verildi.
Hastane servislerindeki ziyaretlere palyaço da eşlik etti. Palyaço balondan şekiller yaparak çocukların yüzünü güldürdü. Etkinliğe katılan gönüllülerden OMÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri hastane servisleri önünde verdikleri müzik dinletisiyle moral oldu. Etkinlik kapsamında gönüllü öğrenci ve öğretmenlerce çocuklar için masal sınıfı da oluşturuldu. Çocuklar anlatılan masalları dinledi. Yapılan tüm faaliyetleri yerinde gören Rektör Ünal ve Başkan Demir, gönüllülere sorumluluk bilinci taşımalarından ötürü teşekkür etti.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yaptığı açıklamada, “Öyle güzel bir etkinlik ki aslında insanların duygu dünyalarını ve akıl işleyişlerini tamamen bir sorumluluk duygusuyla kaplıyor. Özellikle gönüllü olan gençlerimiz, üniversite öğrencilerimize çok katkısı olacağını bugünü unutmayacaklarını düşünüyorum. İnsanlar kendisi için yaşamazlar yalnızca. En önemli faydası da budur. Tebrik ediyorum. Bununla ilgili ne katkı verebileceksek her zaman da yanınızdayız. OMÜ'nün 60 bine yakın öğrencisi var. Sanıyorum 4 bine yakın akademik personeliyle çalışanı olan Türkiye’nin en güçlü, en büyük üniversitelerinden bir tanesi. Üniversiteyi 1 milyon 350 bine yakın insanımızla bölgeyle bütünleşen bir üniversite haline getirme noktasında önemli bir etkinlik” dedi.

"Vicdan eğitimi"
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise, “Bugün hastanede gönüllü öğrencilerimizle birlikte farklı servisleri farkı hastaları ziyaret ettik. Bu öğrencilerimizin 'vicdan eğitimi' diye isimlendirdiğimiz belki değer eğitimi olarak gördüğümüz bir eğitime doğrudan katılmalarını arzu ediyoruz. Bu nedenle hem topluluklar, kulüpler üzerinden hem de diğer etkinlikleri öğrencilerimizle birlikte yapmayı istiyoruz. Bunun hastanede olması, Dünya Kadın Hakları Günü'nde olmasının çok özel bir anlamı vardı. Farkındalık oluşturmak açısından her iki tarafı da ilgilendiren özellikle yönetimi, yönetimle birlikte hastanenin içerisinde çalışan diğer arkadaşlarımızı ve hastaları bir arada buluşturduk. Küçük bir müzikal etkinliğimiz oldu. Bu da yine gönüllü öğrencilerimiz tarafından yapıldı. Biz kendilerine bir kart oluşturduk. Bu kartla hastane içerisinde özellikle kendi kendine beslenemeyen eğitime ihtiyaç duyulan, sosyalleşmeye ihtiyaç duyan hastalarımıza bölümün öğrencilerinin doğrudan katılacağı, gönüllülük esasıyla katılacağı bir etkinlik programıydı. Bu bizim eğitimimizin bir parçası olarak planlandı. Bugün sadece ortaya çıkardık. Bugün icra ettik ama yıl boyunca gönüllü öğrencilerimizle biz sosyal sorumluluk boyutunda farklı faaliyetlerde topluma farklı hizmetlerde bulunmayı arzu ediyoruz” diye konuştu.
Rektör Ünal programa eşi Süheyla Ünal ve 7 yaşındaki torunu Betül Serra Duran ile katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan ve hastane müdürleri de etkinliklere eşlik etti. Program sonunda Rektör Ünal, emeği geçenlere teşekkür belgesi takdim etti.

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