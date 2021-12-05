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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da parkta bıçaklı saldırı: 1 yaralı

İHA

Samsun'da parkta bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da parkta bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.
Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıtpark içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Saood H.S.S (20) bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı genç tedavi altına alındı. Polis bıçaklama olayına karışan şüphelileri gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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