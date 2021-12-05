Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ile "Atakum’da bu kış kediler üşümeyecek” sloganıyla atık malzemelerden kedi evleri yapıldı.

Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi, Doğal Yaşamı ve Canlıları Koruma Derneği (DOĞA CAN DER), Canik Doğa Sporları Derneği, “Atakum’da bu kış kediler üşümeyecek” sloganıyla atık malzemelerden kedi evi yaptı. Adige Kültür Park’ta gerçekleşen etkinliğe Av. Gülay Deveci, CHP Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Nazan Güneysu, Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Atakum Kent Konseyi Genel Sekreteri Şenol Katkat, Samsun Adige Kültür Derneği Başkanı Hatice Özer ve Atakumlu hayvanseverler katıldı. Etkinlikte atık malzemelerden kedi evleri çocuklar tarafından rengarenk boyandı. Kedi evleri, Atakum’da ihtiyaç duyulan parklara yerleştirilecek.



“Türkiye’ye örnek olmasını istiyoruz”

Kent kültürünü yaşatmak istediklerini söyleyen Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Kent yaşadığınız yer değil, yaşattığınız yerdir. Bizim felsefemiz budur. Özellikle sokak hayvanları için Atakum Kent Konseyimizin yaptığı bir çalışma bu. Kedilerimizin kışın üşümemeleri, yağmurda hasta olmamaları için ev kurma hayalimiz vardı. Bugün onu gerçekleştiriyoruz. Sağ olsun Atakumlular da bizi yalnız bırakmadı hep beraber ‘Bu kış kediler üşümesin’ sloganıyla sokak hayvanlarına ev yapıyoruz. Sadece Atakum değil bu projenin tüm Samsun’a hatta Türkiye’ye örnek olmasını istiyoruz. Biz Atakumlular olarak buna öncülük etmekten gurur duyuyoruz” dedi.



“Elimizden gelen desteği vereceğiz”

Av. Gülay Deveci ise etkinliğin çok güzel ve faydalı olduğunu belirterek, “Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliği içerisinde Atakum’daki sokak hayvanlarına kedi evleri yapıyoruz. Kedi evleri ihtiyaç duyulan alanlara yerleştirilecek. Önümüz kış, sokak hayvanlarımız sokakta kalıp üşümesinler, ölmesinler diye elimizden gelen desteği vereceğiz” diye konuştu.

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