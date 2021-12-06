Hipnoterapi yöntemi ile kişinin güçlü yanlarını keşfetmek mümkün

Uzm. Dr. Burçin Nuri Akal, “Bilinenin aksine hipnoterapi seanslarında bilinç açıktır. Kişi telkinlere odaklanmış olmasına rağmen çevresinde olup bitenlerin farkındadır, onaylamadığı telkinleri kabul etmez. Bu terapide kişinin güçlü yanları ve çözüm üretme becerileri harekete geçirilir” dedi.

Hipnoterapi yönteminin bilinen en eski yapılandırılmış psikoterapi yaklaşımlarından biri olduğunu belirten Uzm. Dr. Burçin Nuri Akal, hipnoterapi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Bilinenin aksine hipnoterapi seanslarında bilincin açık olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Burçin Nuri Akal, “Kişi telkinlere odaklanmış olmasına rağmen çevresinde olup bitenlerin farkındadır, onaylamadığı telkinleri kabul etmez. Bu terapide kişinin güçlü yanları ve çözüm üretme becerileri harekete geçirilir. Bilişsel davranışçı hipnoterapide hipnozla kişiyi rahat hissettiren bir zihin yapısı oluşturulur. Bilişsel yöntemlerle sorunun sorgulatılması ve terapotik telkinlerle yeni daha gerçekçi senaryonun imajine edilmesi sağlanır. Bu gerçekçi ve işlevsel senaryonun alt bilince yerleştirilmesi hedeflenir. Klasik hipnoterapiye göre hipnozla bilişsel davranışçı terapinin uygulama alanı çok daha geniş ve kalıcıdır. Sınav kaygısından panik bozukluğa, depresyondan anksiyete bozukluklarına, cinsel işlev bozukluklarından kilo vermeye kadar geniş bir yelpazede kullanabildiğimiz güvenilir, tedavi ederken iyi hissettiren bir tedavi yöntemidir” diye konuştu.

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